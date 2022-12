A Vimercate avviato il Coordinamento Pedagogico Territoriale

La Giunta Comunale ha approvato, nella seduta di mercoledì 14 dicembre, la costituzione e l’avvio del Coordinamento Pedagogico Territoriale dell’ambito territoriale di Vimercate, nell’organizzazione locale del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

A Vimercate avviato Coordinamento Pedagogico Territoriale

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale, elemento di qualificazione del sistema integrato da zero a sei anni si occuperà dei servizi 0-3 (asili nido, micronidi, nidi famiglia, centri prima infanzia) e 3-6 anni (scuole dell’infanzia) e tra scuole dell’infanzia e primo ciclo di istruzione elaborando una riflessione pedagogica centrata sul territorio, anche con il coinvolgimento delle famiglie.

Un elemento indispensabile per la governance locale dei servizi

In Lombardia il Coordinamento pedagogico territoriale si realizza a livello di ambito territoriale dei Comuni presenti nel territorio del Piano di Zona e il Comune di Vimercate, quale Comune capofila, lo ha già attivato.

Il CPT dell’Ambito di Vimercate comprendente tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia

del Vimercatese, ben 95 servizi educativi dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, pubbliche, paritarie e

private, e costituisce un elemento indispensabile, dal punto di vista tecnico-pedagogico, della governance

locale dei servizi.

Verso un percorso di continuità

Il coordinamento agevola una progettualità coerente, insistendo sulla costruzione di percorsi di continuità

verticale, tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, elabora una riflessione pedagogica centrata sul territorio,

anche con il coinvolgimento delle famiglie.

Come previsto dalla legge è stato nominato all’interno del Coordinamento Pedagogico territoriale nella

seduta del 12 dicembre 2022 il Comitato locale zero-sei anni, un organismo interno composto dalla

rappresentanza delle diverse componenti per favorire l’operatività e la continuità della proposta educativa,

nonché lo sviluppo della qualità della stessa, la promozione di iniziative di formazione degli operatori e per

sostenere la realizzazione, in maniera sinergica, di iniziative e percorsi comuni sul territorio. Obiettivo

prioritario: sostenere lo sviluppo dei bambini in un processo unitario e con un’offerta educativa coerente sul

piano culturale e organizzativo a livello territoriale.

Valeria Vismara Presidente del CPT

La sfida è grande: la forte rappresentatività di Vimercate nel Comitato 0/6 che vede l’Assessora Maria

Teresa Foà come componente politica, insieme a Claudio Galli assessore del Comune di Agrate Brianza e

Greta Redaelli assessore del Comune di Usmate Velate, e i servizi di Vimercate tutti rappresentati da Maria

Gaudio, Elena Allevi e Alessandra Bindi, insieme ad altri componenti dei comuni limitrofi, e la sinergia che si è creata hanno portato a nominare una figura altamente qualificata come Presidente sia del coordinamento

Pedagogico Territoriale sia del Comitato 0/6: Valeria Vismara, docente di Vimercate della scuola dell’infanzia, attualmente in distacco all’università Bicocca, dove si occupa di formazione e di tirocini; Componente del Movimento di Cooperazione Educativa e in relazione con il Ministero sulla ricerca per le politiche dell’infanzia.

Il Coordinamento Pedagogico di Vimercate

In questo percorso il Comune di Vimercate sarà facilitato da un organismo contestualmente costituito il Coordinamento Pedagogico di Vimercate comprendente tutti/e i/le coordinatrici dei servizi educativi presenti a Vimercate:

- 7 nidi d’infanzia convenzionati con il Comune di Vimercate (Altro spazio, Atelier bimbi, Giro giro tondo,

Meikedù, Oplà di Oreno e Ruginello e il Paperotto);

- 1 nido famiglia (Cocco e drilli)

- 5 scuole dell’infanzia statali (Andersen, Collodi, Perrault, Ponti e Rodari)

- 3 scuole dell’infanzia paritarie (Asilo Oreno, Asilo San Giuseppe e Oplà).