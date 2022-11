A Vimercate in arrivo le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

A Vimercate in arrivo le colonnine elettriche, il Comune cerca operatori.

Il Comune cerca operatori

Il Comune di Vimercate intende procedere all'individuazione di uno o più operatori interessati all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, allo scopo di promuovere e diffondere la mobilità elettrica e sostenibile, e più in generale con lo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera.

Colonnine nei 6 quartieri della città

"Gli operatori economici interessati - fa sapere l'Amministrazione comunale - dovranno provvedere alla progettazione, fornitura, installazione e gestione delle colonnine a propria cura e spese senza alcun onere a carico del Comune, garantendo un'idonea copertura di infrastrutture sul territorio comunale, considerati i sei quartieri in cui esso è suddiviso, che soddisfi la domanda così come definita da un’analisi preliminare che tenga conto del traffico e delle esigenze di mobilità, della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale, privilegiando un sistema integrato a quello regionale e nazionale, per una maggiore integrazione e incentivazione all'utilizzo da parte degli utenti".

La scadenza per presentare le proposte

Il servizio di ricarica dovrà essere disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. La scadenza per la presentazione delle proposte è lunedì 5 dicembre alle 12.

Il Comune mette a disposizione le aree

"Il Comune di Vimercate - si legge ancora nella nota - si impegna a mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie in corrispondenza delle aree ritenute idonee, ad assicurare la collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie e ad adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica siano occupati esclusivamente da veicoli che devono effettuare le operazioni di ricarica e per il tempo necessario alla ricarica stessa. L'Amministrazione comunale non otterrà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le colonnine installate. Esso sarà percepito interamente dai gestori, che potranno determinarlo in termini non superiori a quelli stabiliti da ARERA e non superiore a quelli applicati nelle città capoluogo di provincia".

Accordo di 15 anni

L'accordo tra gli operatori economici interessati e il Comune di Vimercate avrà una durata massima di 15 anni e senza esclusività del servizio.

L'avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati sono disponibili nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune.