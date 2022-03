Piano di Protezione Civile

Attraverso la mappa i cittadini potranno avere sempre a portata di mano una sintesi del piano di Protezione Civile con le principali caratteristiche.

Un documento informativo sui principali rischi del territorio e sul funzionamento della Protezione Civile.

A Vimercate in distribuzione una mappa con i rischi del territorio

E' già in distribuzione a tutte le famiglie vimercatesi la mappa, aggiornata alle più recenti direttive in materia, relativa ai rischi del territorio e al sistema di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 82 del 21 dicembre 2021.

Il documento è stato redatto da un professionista esperto in materia, d’intesa con la struttura comunale di protezione civile, costituita dal Sindaco, dagli uffici comunali e dal gruppo di protezione civile.

Il piano rappresenta quindi uno strumento sinergico, costruito a partire dal territorio ed insieme agli attori locali; dovrà essere la struttura comunale a gestirlo nel tempo e a testarlo, in modo da poterlo utilizzare al meglio, in caso di emergenza, insieme ai cittadini.

Inoltre, sottolineano dall'Amministrazione comunale, è molto importante che i cittadini conoscano il territorio, i suoi rischi e il funzionamento della protezione civile: attraverso la mappa potranno avere sempre a portata di mano una sintesi del piano con le principali caratteristiche.

Il piano ha naturalmente anche una versione digitale, che si può scaricare dal sito del Comune di Vimercate e leggere attraverso l’App MapRisk, (https://maprisk.it), che si può scaricare gratuitamente dagli APPStore.