Si aprirà mercoledì 8 giugno alla Casa di Comunità di Vimercate la mostra "Sguardi capovolti. Quando l'incontro rovescia i punti di vista".

A Vimercate in mostra 70 anni di Medici con l'Africa CUAMM

Si tratta di una esposizione aperta a tutti che attraverso centinaia di foto racconta l'attività di Medici con l'Africa CUAMM. Le fotografie sono tratte dal grande archivio storico raccolto nel corso di 70 anni di attività e presenza in Africa di una delle maggiori organizzazioni non governative sanitarie italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

Un viaggio attraverso foto e citazioni di medici che nel corso di questa lunga e affascinante avventura hanno messo al centro del loro impegno, l’incontro e la cura dell’altro, scoprendo che proprio dall’incontro si creano legami forti e indissolubili, che cambiano le persone e la storia.

Lo sguardo è rivolto ai bambini

Punto di vista privilegiato è quello dei bambini: al centro di numerosi scatti, figli di operatori Cuamm e bambini africani, che con la forza di un sorriso e la semplicità del gioco sanno andare oltre tutte le barriere e le fatiche degli adulti.

La mostra, patrocinata da ASST Brianza è ad ingresso gratuito. E’ visitabile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 18.00, sino al prossimo 30 giugno.