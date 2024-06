A Vimercate in partenza il restauro del tempietto e della grotta nel giardino di Villa Sottocasa

La Giunta comunale di Vimercate, nella seduta di mercoledì 5 giugno, ha approvato il progetto esecutivo per il restauro del tempietto e della grotta di interesse storico artistico presenti all’interno del Giardino di Villa Sottocasa.

Al via il restauro del tempietto e della grotta nel giardino di Villa Sottocasa

Il progetto approvato dalla Giunta, rientra all’interno del più ampio progetto di restauro e riqualificazione del Giardino di Villa Sottocasa di proprietà comunale nell’ambito dell’Avviso pubblico “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di Parchi e Giardini storici del Ministero della Cultura”, grazie ad un contributo da Fondi PNRR di 2 milioni di euro che ha visto l’avvio dei lavori nel gennaio 2023.

Gli interventi, che si sono succeduti e che continueranno fino alla fine del 2024, si basano su uno studio di fattibilità che l’Amministrazione Comunale aveva fatto realizzare nel 2003 dall’architetto Pier Fausto Bagatti Valsecchi e dall’agronomo Giovanni Sala e prevede una riqualificazione complessiva dell’intero parco di 61.320 metri quadrati.

Il progetto esecutivo, effettuato dalla Land Italia srl, è stato poi approvato nel dicembre 2022, dalla Giunta comunale.

Un progetto che rispetta la storicità e la complessità del parco con il recupero dei principali coni visivi, mettendo in sicurezza la componente vegetale più importante, con lo scopo di consentirne una fruizione sicura.

Sarà conservata e aumentata la biodiversità tramite il consolidamento di nuclei ad alta ricchezza biologica e il collegamento con il torrente Molgora, creando anche un punto di accesso diretto alla pista ciclabile che lo costeggia, e saranno inseriti nuovi arredi e ristrutturati quelli esistenti. L’importo complessivo per il restauro conservativo dei due manufatto è di 300.000 euro; spesa, che rientra nel finanziamento dei 2 milioni di euro già ottenuti dal PNRR.

Il Tempietto

Presente nel lato nord del giardino è un manufatto di modeste dimensioni a pianta circolare; la cui originaria costruzione potrebbe collocarsi nella seconda metà del 1700. Realizzato in muratura mista di mattone pieno e pietra il progetto di restauro conservativo prevede il completo rifacimento della copertura e il risanamento completo della struttura.

Anche la pavimentazione in mosaico sarà ripulita, stuccata e lucidata. I serramenti lignei esistenti, che saranno rimossi prima dell’avvio delle operazioni di rifacimento, saranno oggetto di un restauro conservativo che ne preservi e valorizzi l’originalità.

La Grotta

Allo stato attuale la grotta rappresenta una piccola cavità artificiale, non comprovata sulla base di fonti storiche, che è stata realizzata in conci di pietra naturale disposti in modo da autosostenersi per incastro. Ad oggi la grotta è coperta in buona parte da piante e arbusti che nel tempo sono cresciuti all’interno e nel perimetro della stessa.

Il progetto prevede un’attenta rimozione delle essenze, soprattutto quelle rampicanti, che sarà eseguita a mano per non arrecare danno alla pietra sedimentaria. Si provvederà poi alla pulitura delle superfici in pietra arenaria mediante uso di acqua a pressione moderata e spazzole di adeguata durezza e al consolidamento

dei blocchi di pietra e successiva messa in sicurezza. La durata dei lavori è di 120 giorni dalla data di affidamento del cantiere.

Dal punto di vista tecnico-burocratico, dopo l’approvazione da parte della Giunta di mercoledì 5 giugno, si procederà con la selezione delle imprese qualificate da parte della stazione unica appaltante di Lecco, con la quale Vimercate ha attiva una convenzione.

La stazione unica appaltante si occuperà dell’indizione della gara e della successiva assegnazione dei lavori. Eseguiranno gli interventi società specializzate nel settore del restauro conservativo.