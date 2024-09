Una maxi esercitazione per aumentare la capacità di risposta delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile in situazioni di emergenza. E' quella in programma nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre a Vimercate con punto base presso il Parco "A tutto sport" di via Brianza.

A Vimercate in programma una maxi esercitazione della Protezione civile

L'esercitazione si svolge nell’ambito delle attività del Piano di Protezione Civile Comunale e punta anche ad incrementare il grado di integrazione operativa e professionale da parte di tutte le organizzazioni coinvolte. All’esercitazione, coordinata dal Gruppo dei volontari della Protezione Civile di Vimercate, hanno aderito complessivamente 14 organizzazioni di Protezione Civile ovvero:

1. AVPC Cavenago

2. GCVPC Concorezzo

3. GCVPC Cornate D’Adda

4. GCVPC Lomagna

5. GCVPC Roncello

6. GCVPC Usmate Velate

7. GCVPC Vimercate

8. GCVPC Agrate Brianza

9. AVPC Aicurzio Rio Vallone

10. GCVPC Arcore

11. GCVPC Burago di Molgora

12. AVPC Camparada

13. GCVPC Caponago

14. AVPC Carnate

Parteciperanno all’esercitazione l’Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e il Gruppo Scout Vimercate San Maurizio coinvolgendo in totale oltre 140 volontari e più di 40 mezzi operativi.

Il campo base e centro di coordinamento delle operazioni sarà il parco “A tutto sport” che per l’occasione sarà chiuso da venerdì 20 settembre per l’allestimento del campo base fino a lunedì 23 settembre compreso per la sistemazione e lo smontaggio del campo.

Gli scenari e la dislocazione

L’esercitazione interesserà più punti del territorio di Vimercate e in particolare saranno creati degli scenari di esercitazione nel parcheggio della Scuola dell’Infanzia Rodari di Via Galbusera, in via Adda, via della Santa nella zona boschiva Via al Roccolo nella giornata di sabato 21 settembre, mentre domenica 22 settembre le esercitazioni sono previste in via Isola Stucchi, Via Milano/Via per Bergamo e Via del Buraghino.

Durante l’esercitazione è previsto il transito di mezzi di soccorso in colonna.

Domenica campo base aperto ai cittadini

Domenica 22 settembre alle ore 11.45 presso il campo base nel Parco “A tutto Sport” si terrà un momento istituzionale con la partecipazione delle autorità, mentre già dalle ore 11.00 e fino alle ore 13.00 il campo base sarà aperto a tutti i cittadini per conoscere l’organizzazione, le strutture e i mezzi in dotazione delle organizzazioni di Protezione Civile coinvolte.

(foto archivio)