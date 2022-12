A Vimercate nuovi fondi per ciclabilità, sicurezza stradale e case comunali

Il completamento della pista ciclabile Vimercate-Arcore, i lavori di messa in sicurezza di tre vie e la ristrutturazione di due appartamenti in edifici di proprietà comunale: questi sono i provvedimenti in tema di lavori pubblici approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 14 dicembre.

A Vimercate nuovi fondi per la ciclabilità

Il progetto della pista ciclabile fa riferimento agli indirizzi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, con lo scopo di andare a completare il tratto fra il parcheggio della scuola Saltini e la rotatoria lungo via per Arcore, in prossimità del distributore di carburanti: un intervento di “ricucitura” della rete ciclabile, cui aveva fatto accenno l'Assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio in occasione dell'apertura della velostazione di piazzale Marconi, il 3 dicembre scorso, che richiedeva l’acquisizione di porzioni di aree private, ora completata. Diventa fattibile quindi risolvere quello che da tempo rappresenta un punto critico delle ciclabilità vimercatese. L'importo complessivo dei lavori è di 240.000 euro.

E per la sicurezza stradale

Sempre in tema di strade e viabilità, i 70.000 euro oggetto della variazione di bilancio ratificata dal consiglio comunale il 30 novembre sono stati destinati a interventi di messa in sicurezza in via Trieste, in via Goito e in via Mazzini a favore dell'utenza debole.

Sono state le segnalazioni dei cittadini a dare impulso a questi interventi. La Giunta ha richiesto all'Ufficio Tecnico comunale un'analisi dei punti più critici su cui lavorare e le soluzioni adottate sono tre: la realizzazione di un attraversamento pedonale in via Trieste, allo scopo di moderare la velocità dei veicoli in transito; la riduzione della pendenza dell'incrocio rialzato in via Goito per ridurne la rumorosità al passaggio dei veicoli; la realizzazione di un marciapiede in porfido in via Mazzini, alla corrispondenza con via Pinamonte, che va a rendere più omogeneo il percorso pedonale.

Verranno ristrutturati anche due alloggi

Sono stati stanziati infine 80.000 euro per la ristrutturazione di due alloggi di proprietà comunale, nei

complessi abitativi rispettivamente di via Risorgimento e di via Moriano, attualmente inutilizzati perché dopo

la riconsegna da parte degli inquilini si presentavano in pessime condizioni manutentive e igienico-sanitarie.

Necessario quindi rifare i rivestimenti dei bagni e delle cucine, i sanitari, le porte e riqualificare gli impianti.

Terminati gli interventi gli alloggi saranno riassegnati.