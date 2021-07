A Vimercate si dialoga sui limiti della libertà di satira

Dialoghi sula libertà di satira e sui suoi confini. Questo il filo conduttore dell'incontro previsto per il pomeriggio di oggi, sabato 10 luglio, a Vimercate.

Oggi pomeriggio

L'appuntamento è per le 18.30 alla libreria "Lab" di via Cavour. sarà l'occasione per un... "Aperitivo amletico" con Sergio Spaccavento, autore tra gli altri di Maccio Capatonda e del libro dal titolo eloquente "Che cazzo ridi?", della casa editrice vimercatese "Sagoma" .

Spaccavento cercherà di rispondere in sostanza alla domanda: "Si può ridere di tutto?".

Rassegna organizzata da "Sagoma editore"

L'incontro rientra in una rassegna organizzata da "Sagoma" che un paio di settimane fa, sempre nella libreria "Lab", ha ospitato anche il noto fumettista Stefano Disegni.