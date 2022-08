A Vimercate si ricomincia a correre

Il segnale della ripresa per gli appassionati della corsa, dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, era già arrivato a Vimercate in primavera e a inizio luglio con il ritorno della "Corsa dei campanili" prima e della "Notte di Sport" poi.

Tornano due corse molto amate

Ora il ritorno alla normalità, si spera, si completa con altre due manifestazioni podistiche che per anni hanno caratterizzato il mese di settembre a Vimercate. E che anche per l’edizione 2022 vedranno la partnership del Giornale di Vimercate.

La "Uiecap ran"

Si ricomincia, in ordine cronologico, con la mitica "Uiecap ran", manifestazione non competitiva, organizzata da "De ran clabù2, che si terrà sabato 10 settembre. Sveglia all’alba come da tradizione, perché il via alla gara verrà dato alle 6 da piazza Roma. Dopo un percorso di 6 chilometri tra le vie del centro e alcune aree verdi, i partecipanti torneranno in piazza per la tradizionale colazione offerta dagli organizzatori e dagli sponsor. Iscrizioni attraverso le pagine social di "De ran clab": costo 8 euro con maglietta tecnica in omaggio ai primi 500 iscritti.

"La 6 ore di Vimercate"

Otto giorni dopo, domenica 17, altro appuntamento imperdibile. Torna infatti anche "La 6 ore di Vimercate", organizzata da "Time 4 run". Con una novità non da poco. La manifestazione non si terrà infatti, come in passato all’Area feste di via degli Atleti, ma nel verde e all’ombra del Parco Sottocasa. I partecipanti si cimenteranno per sei ore consecutive di corsa lungo un anello di poco più di 700 metri. Potranno farlo in solitaria o in staffetta fino ad un massimo di 6 partecipanti per squadra. Ritrovo alle 8 all’ingresso di via Galbussera e partenza alle 9. Non solo corsa, però: la manifestazione sarà infatti accompagnata da musica, cibo, birra e divertimento. Iscrizioni su timeforrun.it