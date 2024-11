Torna, come di consueto, a Vimercate il concorso di Natale “Disegna tu i nostri auguri” e che sarà riproposto con la collaudata formula.

In occasione delle festività natalizie i bambini potranno disegnare il loro biglietto di auguri che potrebbe diventare il biglietto di auguri ufficiale della Città di Vimercate e sarà utilizzato dal Sindaco per inviare i propri auguri.

A Vimercate torna il concorso di Natale dedicato ai bambini

Per partecipare è necessario inviare i disegni, entro sabato 30 novembre, via mail all’indirizzo ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it oppure consegnarli a Spazio Città.

L?Amministrazione ricorda di indicare sul retro del disegno il nome, cognome, indirizzo, classe e scuola di appartenenza. Il vincitore vedrà pubblicato il proprio disegno sul sito del Comune (www.comune.vimercate.mb.it) e sulla pagina facebook ufficiale del Comune.

Il disegno sarà premiato in occasione della cerimonia delle benemerenze cittadine in programma nel mese di dicembre.