A Vimercate un'estate, e non solo, di cantieri

Un'estate e un autunno di cantieri.

Undici cantieri a Vimercate

Sono 11 i cantieri già avviati o ai nastri di partenza a Vimercate. Lavori che interessano vie, marciapiedi, piste ciclabili e gli edifici pubblici di Vimercate e delle sue frazioni.

Alcuni cantieri sono già iniziati, come l’ampliamento della sede della Protezione civile e la realizzazione della ciclopedonale in via per Arcore, a Oreno, che prevede oltre alla realizzazione del percorso protetto anche il rifacimento della rotatoria con via monsignor Bernareggi rendendo il tutto più visibile.

Altre opere saranno cantierizzate a breve

"L'obiettivo di alcuni di questi è di avviarli nelle prossime settimane approfittando del periodo di chiusura delle scuole - fa sapere in una nota l'Amministrazione comunale di Vimercate - Lavori programmati con criterio anche in base agli interventi e alla programmazione annuale".

Nuovi asfalti

Si partirà nei prossimi giorni con i nuovi asfalti in via Trieste che saranno realizzati tra lo svincolo della variante SP2 (bananina) in direzione nord (lato carreggiata che costeggia lo stabile dell'ex Esselunga) fino alla rotonda con tra accesso ospedale e via Martiri di Boves.

Asfalto nuovo anche per via Rota dalla rotonda di via Trieste e quella di via Pellizzari/Ronchi e in via Galbussera da piazza Marconi fino al semaforo con via per Trezzo.

Altri lavori a settembre

"Altri cantieri, più impattanti dal punto di vista delle strutture, prenderanno avvio a settembre - fa sapere il Comune - La riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale di via XXV Aprile, che oggi ospita i servizi del "Giro Giro tondo": in questo caso i lavori sono stati aggiudicati così come sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione di Palazzo Trotti per la parte riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questi ultimi in partenza a ottobre".

Pannelli fotovoltaici sulle scuole

Tra settembre e ottobre partiranno i lavori di realizzazione dei pannelli fotovoltaici alla scuole "Don Milani", progetto vincitore dell'edizione 2022 del Bilancio partecipato e l'asfaltatura di via Fermi. Aggiudicati la riqualificazione delle sale storiche del piano terra di Palazzo Trotti e l’illuminazione pubblica di via Galbussera.

Di prossima aggiudicazione, prevista a metà luglio, l’ulteriore lotto di efficientamento e di risparmio energetico dell'impianto di illuminazione di via Trieste comprese le tre rotatorie con via Martiri di Boves, via Galilei e via Cremagnani.

Più luce in via Bernareggi

Infine sempre in tema di illuminazione a breve inizieranno anche i lavori per il rifacimento dell’illuminazione del parcheggio di via monsignor Bernareggi, intervento richiesto dai cittadini ai fini di rendere più sicuro il territorio.

Variazione di Bilancio per la riqualificazione del parcheggio di Oreno

Infine, nel Consiglio Comunale di ieri, mercoledì 28 giugno, è stata approvata la di variazione di bilancio nella quale vengono stanziati circa 700mila euro per la riqualificazione del parcheggio di via Santa Caterina/via Rota a Oreno per il quale è stato già dato incarico di progettazione e ulteriori 300.000 per manutenzioni del territorio in particolare per i marciapiedi e il rifacimento asfalti in frazione Velasca e in via Matteotti.