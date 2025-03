Si è concluso il ciclo di restauri della Basilica di San Giuseppe a Seregno, coordinato dall’Architetto Carlo Mariani, e che ha visto tra i sostenitori il coinvolgimento di A2A Illuminazione Pubblica, società del perimetro AEB (Gruppo A2A).

A2A al fianco della cultura: il gruppo sostiene il restauro della Basilica di San Giuseppe

I lavori, svolti in periodi diversi, sono il risultato di un unico progetto di ristrutturazione che ha interessato lo studio dell’edificio nella sua totalità e ha

riguardato sia gli apparati decorativi esterni, sia quelli interni e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione.

“La Basilica, con la sua storia secolare e il suo straordinario valore artistico, merita di essere valorizzata e preservata – afferma il direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica, Federico Mauri –. Il nostro impegno si traduce in un’attenzione concreta verso il patrimonio architettonico delle comunità in cui operiamo, attraverso interventi diretti o con il supporto a iniziative di terzi, come in questo caso”.

Oltre 130 interventi realizzati

Questa iniziativa, infatti, si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge A2A Illuminazione Pubblica nella valorizzazione di numerosi beni storici e culturali in tutta Italia, attraverso progetti d’illuminazione architettonica. Con oltre 130 interventi realizzati, dalla Provincia di Monza e Brianza a Milano, Brescia e Bergamo, la società si impegna ogni giorno a custodire e valorizzare luoghi d’interesse storico, coniugando innovazione tecnologica e rispetto per la tradizione.