Aaa, la parrocchia Regina del Rosario lancia un appello per trovare foto d’epoca

Il webmaster, l’arcorese Pierluigi Redaelli, ha voluto lanciare un appello per cercare foto storiche riguardanti la costruzione della chiesa arcorese e dell’oratorio di via Donizetti

Arcore · 03/12/2025 alle 16:07

di

La storia della parrocchia del Santo Rosario di Arcore a portata di clic. Ma il webmaster, l’arcorese Pierluigi Redaelli, attraverso il Giornale di Vimercate e Primamonza.it, ha voluto lanciare un appello per cercare foto storiche riguardanti la costruzione della chiesa e dell’oratorio.

Un sito tutto nuovo e da scoprire

Dunque un nuovo sito (www.reginadelrosarioarcore.it) che racconta 60 anni della Chiesa del Santo Rosario. Un contributo a tenere vita la memoria storica della città che si arricchisce di un nuovo prezioso strumento digitale.

“Il progetto si pone l’obiettivo di diventare l’archivio storico e il punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore la Chiesa del Santo Rosario – ha spiegato il webmaster, grande appassionato di intelligenza artificiale e che ha contribuito a gestire anche il sito web dell’università degli Amici – Frutto di un accurato lavoro di ricerca e digitalizzazione, il sito ripercorre l’intera storia della parrocchia dal 1963 fino ai giorni nostri. Un vero e proprio viaggio nel tempo che documenta non solo la genesi e la costruzione dell’edificio sacro, ma anche e soprattutto gli eventi, le celebrazioni e la vita pulsante della comunità che l’ha animata per oltre sessant’anni”.

Cosa c’è nel sito?

Sulla piattaforma, i visitatori potranno trovare una ricca selezione di materiale storico, tra cui: le tappe fondamentali della costruzione e della consacrazione della Chiesa. E poi ancora gallerie fotografiche che immortalano i momenti più significativi: dalle prime messe alle processioni, dai campi scuola alle feste comunitarie. Documentazione degli eventi parrocchiali che hanno scandito la vita del quartiere e della città intera.

“Il sito non è solo una collezione di date e immagini, ma vuole essere un ponte tra le generazioni, un luogo virtuale dove ritrovare le proprie radici e il senso di appartenenza a questa comunità – ha continuato Redaelli – È un invito a riscoprire quanto la Chiesa del Santo Rosario sia stata ed è ancora oggi un pilastro per Arcore». L’iniziativa ha anche un forte spirito partecipativo. Il curatore del sito lancia un appello a tutti i residenti e gli ex parrocchiani. «De conservate in casa vecchie foto, ricordi o aneddoti legati alla chiesa del Santo Rosario, vi invitiamo a contattarci tramite il sito – ha concluso Redaelli – Ogni contributo è fondamentale per arricchire questo archivio e renderlo sempre più completo e vivo. Per info potete inviare una mail all’indirizzo pierluigi_redaelli@fastwebnet.it”.

