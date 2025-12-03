Aaa, la parrocchia Regina del Rosario lancia un appello per trovare foto d’epoca

La storia della parrocchia del Santo Rosario di Arcore a portata di clic. Ma il webmaster, l’arcorese Pierluigi Redaelli, attraverso il Giornale di Vimercate e Primamonza.it, ha voluto lanciare un appello per cercare foto storiche riguardanti la costruzione della chiesa e dell’oratorio.

Un sito tutto nuovo e da scoprire

Dunque un nuovo sito (www.reginadelrosarioarcore.it) che racconta 60 anni della Chiesa del Santo Rosario. Un contributo a tenere vita la memoria storica della città che si arricchisce di un nuovo prezioso strumento digitale.

“Il progetto si pone l’obiettivo di diventare l’archivio storico e il punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore la Chiesa del Santo Rosario – ha spiegato il webmaster, grande appassionato di intelligenza artificiale e che ha contribuito a gestire anche il sito web dell’università degli Amici – Frutto di un accurato lavoro di ricerca e digitalizzazione, il sito ripercorre l’intera storia della parrocchia dal 1963 fino ai giorni nostri. Un vero e proprio viaggio nel tempo che documenta non solo la genesi e la costruzione dell’edificio sacro, ma anche e soprattutto gli eventi, le celebrazioni e la vita pulsante della comunità che l’ha animata per oltre sessant’anni”.

Cosa c’è nel sito?

Sulla piattaforma, i visitatori potranno trovare una ricca selezione di materiale storico, tra cui: le tappe fondamentali della costruzione e della consacrazione della Chiesa. E poi ancora gallerie fotografiche che immortalano i momenti più significativi: dalle prime messe alle processioni, dai campi scuola alle feste comunitarie. Documentazione degli eventi parrocchiali che hanno scandito la vita del quartiere e della città intera.