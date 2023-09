Aaa scrutatori cercansi: ecco quanto si guadagna

Aaa scrutatori di seggio elettorale cercansi a Besana in Brianza. Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’apposito albo possono presentare domanda all’ufficio Elettorale di villa Borella entro la fine di novembre.

Chi può farsi avanti

Per farsi avanti è necessario essere un elettore a Besana in Brianza ed aver assolto agli obblighi scolastici. Sono invece esclusi per legge i dipendenti del ministero dell'Interno, le forze armate in servizio, segretari e dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti. Alla lista delle persone non idonee si aggiunge anche chi, chiamato in passato a svolgere la funzione di scrutatore, non si è presentato senza giusto motivo.

La domanda, redatta in carta semplice, deve indicare nome e cognome del candidato, data e luogo di nascita, residenza, professione e titolo di studio. L’Ufficio elettorale è parto in via Roma il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12,45; il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18,45.

Quanto si guadagna

Il compenso di uno scrutatore varia a seconda della tipologia di votazione; per quelle Amministrative in programma a Besana la prossima primavera, ad esempio, l’onorario fisso forfettario è di 120 euro.