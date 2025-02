Abbandona rifiuti a Varedo, identificato e multato. Lo scarico abusivo scoperto dalla Polizia Locale che ha subito avviato l’indagine

Scatoloni abbandonati

Ha abbandonato diversi scatoloni di cartone sul ciglio della strada in un’area periferica del paese, è stato identificato e multato dalla Polizia Locale di Varedo.

L'indagine degli agenti

Lo scarico non autorizzato in via Merano, al quartiere Valera, era stato notato martedì dagli agenti che hanno subito avviato un’accurata attività d’indagine per risalire al responsabile.

Identificato e multato

Gli operatori del comando cittadino, coordinati dal comandante Giuseppe Di Spigna, hanno quindi identificato il presunto autore dell’abbandono che sarebbe un 50enne residente in città. L’uomo è stato quindi sanzionato secondo la normativa vigente in tema di abbandono di rifiuti.