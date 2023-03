Abbandona rifiuti, multato per l’undicesima volta. La Polizia Locale di Limbiate ha scoperto anche il responsabile di una discarica di mobili e plastica e rinvenuto il motore di un'auto

Multato per l'undicesima volta

In via Laghetto a Limbiate (zona Città Satellite), un sacchetto giallo pieno di rifiuti domestici non correttamente differenziati, lasciato sul ciglio della strada, ha richiamato l’attenzione della Polizia Locale, che una volta ispezionato il contenuto, è risalita ad un limbiatese già noto perché recidivo. Già in passato infatti si era distinto per episodi analoghi, cioé sempre rifiuti abbandonati in via Laghetto, quindi gli agenti gli hanno notificato l’undicesima sanzione.

La discarica in via Corelli

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale per arginare l’abbandono dei rifiuti: da quanto rilevato dagli agenti, i serrati controlli sul territorio cittadino e le sanzioni ai responsabili degli abbandoni, stanno riducendo il fenomeno. Nei giorni scorsi gli operatori del comando hanno rinvenuto un’ampia discarica in via Corelli, al quartiere Villaggio del Sole.

La segnalazione dei residenti

Alcuni residenti hanno fornito elementi utili all’individuazione del responsabile, quindi sono partite le indagini dalle quali è emerso che da un Fiat Doblò di colore griglio era stato scaricato materiale vario (mobili, sacchi di rifiuti indifferenziati, plastica, polistirolo) proveniente da un’abitazione poco distante: l'appartamento era stato appena acquistato ma all’interno c’erano ancora vari oggetti lasciati dai precedenti inquilini, perciò per svuotare casa, i nuovi proprietari hanno buttato tutto in strada, appunto in via Corelli. Individuato l’autore della discarica abusiva, è stato obbligato a ripulire l’area e sanzionato ai sensi del regolamento della gestione del servizio di igiene urbana.

Il motore di un'auto in mezzo ai cespugli

Infine, gli agenti hanno rinvenuto il motore di un’auto nei cespugli del parcheggio tra via Leonardo da Vinci e via Turati, al Villaggio Giovi. Prima di farlo portare via con l’ausilio di un carro attrezzi, la Polizia Locale ha raccolto elementi per cercare di risalire al proprietario della vettura: quindi ha preso nota del numero di matricola che vi era impresso e lo ha trasmesso alla casa costruttrice - la Citroen - ed è in attesa di risposta.