Il Nucleo Antimaltrattamento dell’ENPA di Monza li ha salvati da una situazione di pericolosa incuria e malnutrizione. Ora stanno bene e cercano ovviamente una nuova casa.

Abbandonati in un appartamento, li salva l'Enpa. Slim e Shady ora cercano casa

Sono Slim e Shady. Shady, il più piccolo, è un meticcio di taglia medio-piccola di 5 anni mentre Slim è un incrocio maremmano di un anno. I volontari di Enpa li hanno salvati il mese scorso dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni privati cittadini di Villasanta, allarmati perché da diverso tempo sentivano il continuo abbaio di due cani senza mai vederli uscire. Notavano invece la presenza della proprietaria che si recava nell'appartamento dove erano tenuti, ma solo per pochi minuti al giorno.

Pessime condizioni igieniche-sanitarie

Appena giunti sul posto è stato subito evidente per i due volontari ENPA che le condizioni igieniche sanitarie erano gravemente compromesse: l’odore di urina e feci era percettibile già da fuori dall’appartamento - fa sapere Enpa in un comunicato diffuso in queste ore.

La proprietaria, trovata sul posto, ha acconsentito, seppur titubante, a far accedere alla casa i volontari che si sono trovati di fronte a un appartamento in pessime condizioni, con oggetti accatastati e accumulati e cosparso di feci e urina dei cani.

La signora - prosegue l'Enpa nella nota - ha dichiarato che i cani non erano suoi ma del suo ex genero, che li aveva praticamente abbandonati a lei, che però non riusciva assolutamente a gestirli anche perché da tempo si era trasferita dalla madre anziana, recandosi in quella casa solo per dar loro da mangiare.

Sporchi e sottopeso

I cani apparivano ben socializzati ma completamente sporchi, sottopeso e con unghie lunghissime a causa delle mancate uscite all’aria aperta da diversi mesi. Inoltre non erano vaccinati, non avevano libretto sanitario e solo uno dei due era identificato con microchip.

Costatata la pessima condizione di detenzione e le gravi violazioni, i cani sono stati immediatamente allontanati e portati al canile di Monza in via San Damiano. Successivamente la situazione della proprietaria è stata segnalata al corpo di Polizia Locale e ai servizi sociali per opportune verifiche e future azioni di ispezione dell’immobile.

Slim e Shady cercano casa

I due animali sono stati ceduti definitivamente a ENPA per agevolare un affido a nuove famiglie. Al loro arrivo in canile è subito iniziato il lavoro degli educatori cinofili per riabituare i due cani a regolari passeggiate. Inoltre per combattere le scorrette abitudini alimentari i due cani vengono nutriti con quattro piccoli pasti al giorno per riabituarli a mangiare normalmente, dal momento che tendevano a gettarsi sul cibo in modo famelico senza nemmeno masticare.

"Si valuterà - conclude l'Enpa nella nota - un’eventuale denuncia sia alla signora che all’ex genero per abbandono di animali (reato penale)".

Per info sull’eventuale adozione: canile@enpamonza.it