Abbatte un semaforo e scappa: pizzicato dalle telecamere di videosorveglianza

Abbatte un semaforo in via Volta e si dà alla fuga, ma viene pizzicato dalle telecamere di videosorveglianza. L'autista del tir sarà ora chiamato a risarcire il Comune di Concorezzo per il danno causato.

Il danno e la fuga

Ha abbattuto un semaforo durante una manovra eseguita all'incrocio tra via Volta, via XXV Aprile e via IV Novembre, quindi si è dato alla fuga. Le sue speranze di farla franca, tuttavia, sono andate preso in fumo: grazie alle telecamere di videosorveglianza e all'ottimo lavoto svolto dalla Polizia locale, infatti, il Comune di Concorezzo è facilmente risalito al tir e al conducente che hanno danneggiato il semaforo, creando un danno decisamente importante al paese (circa 1.000 euro). L'autista non sarà chiamato soltanto a risarcire il Comune per il danno creato, ma potrebbe anche ricevere una decurtazione dei punti (fino a 4) sulla patente.

"Già recuperate migliaia di euro"

Ovviamente soddisfatto il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dalle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune nel corso di questi ultimi anni.