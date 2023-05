Abbattuto il muro dell'oratorio di Capriano, strada chiusa per due giorni

Il muro di cinta del campo di calcio dell’oratorio di Capriano, frazione di Briosco, è finito sotto i ferri. E via Foscolo, sulla quale il manufatto si affaccia, resterà chiusa per due giorni.

Il muro va giù

I lavori interessano sia l’interno che l’esterno della struttura parrocchiale. Da qui l’ordinanza di chiusura di via Foscolo firmata dal comandante della Polizia locale di Briosco Emanuele Deidda. Oggi, mercoledì 24 maggio, e domani, giovedì 25 maggio, dalle 8 alle 18, stop al transito di auto e pedoni nel tratto compreso tra il civico 13 e via Pascoli, eccezion fatta per i residenti di via Foscolo, Adamello e Cariggi.

L’intervento si sostanzia nell’abbattimento della parte superiore del muro, in mattoni, la cui stabilità è stata messa a dura prova anche dagli ultimi giorni di continue piogge. L’area tornerà così in sicurezza, liberando via Foscolo dalle transenne e dai sostegni presenti. Il passo successivo - ancora da definire - sarà la ricostruzione del manufatto.

Tutto è iniziato nell'estate del 2021

Ricordiamo che i problemi al muro sono iniziati nell’estate del 2021 quando il «rigonfiamento» di una sua porzione, prospiciente il civico 13 di via Foscolo, aveva portato alla chiusura della strada che corre verso Besana in Brianza, dall’incrocio con via Pascoli a quello con via Ceregallo. Chiusura protratta per due settimane e poi sostituita dal senso unico alternato.