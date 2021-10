Per i familiari

Sostituiscono altrettante brandine pieghevoli usate presso il reparto da anni e oggi malfunzionanti.

Dodici poltrone già in uso nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Vimercate donate da Abio Brianza per consentire ai familiari dei piccoli pazienti di soggiornare in stanza notte e giorno.

Abio Brianza dona 12 poltrone letto alla Pediatria di Vimercate

La cerimonia di consegna, è avvenuta questa mattina, giovedì 21 ottobre. La donazione delle poltrone, a disposizione degli accompagnatori dei piccoli degenti, è stata fatta da ABIO Brianza. Il valore complessivo della donazione è di circa 12.000 euro.

Le 12 poltrone letto, certificate per l’utilizzo ospedaliero e già in uso nei reparti da qualche tempo, sostituiscono altrettante brandine pieghevoli usate presso il reparto da anni e oggi malfunzionanti.

È stata accolta, quindi, con grande gioia l’iniziativa di ABIO: “al comfort di un letto nella configurazione notturna, le nuove poltrone letto uniscono la disposizione diurna – spiega il primario Marco Sala - comoda per allattare il bambino piccolo e per far leggere o giocare quello più grande”.