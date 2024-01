Abusi sessuali sulla nipote minorenne, nonno orco condannato a sei anni

Davanti al giudice ha ammesso l’accusa di aver abusato della nipote adolescente, e ha chiesto scusa. Sei anni con il rito abbreviato (il minimo della pena) per il 67enne di Mezzago arrestato a maggio dell’anno scorso con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipote 14enne.

Sei anni al nonno orco

La sentenza nei confronti del pensionato, difeso d’ufficio dall’avvocato Giacomo Crippa, è stata pronunciata mercoledì 10 gennaio dal gup Angela Colella. L’uomo era finito in carcere (è ancora detenuto) in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura. L'indagine dei carabinieri di Bernareggio era nata dalla denuncia presentata dalla mamma della vittima a marzo. La donna aveva raccontato che la giovane le aveva confidato, un paio di mesi prima, di essere stata abusata dal nonno paterno mentre si trovava in casa sua.

Gli abusi e le indagini

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, le molestie erano avvenute mentre la vittima dormiva. Gli accertamenti successivi degli investigatori dell’Arma hanno consentito di appurare l’episodio: in particolare l’uomo approfittando che la nipote stava riposando nel letto matrimoniale si sarebbe avvicinato alla stessa strusciandosi e palpeggiandola, inducendo la ragazza ad alzarsi ed uscire velocemente di casa per poi chiamare la mamma e raccontarle l’accaduto.