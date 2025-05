Accanto all'Ucraina con "Cibo-box"

Un appuntamento che si ripete ormai da tre anni, da quando il popolo dell'Ucraina deve fare i conti con l'efferata aggressione da parte della Russia.

Il progetto di "Cibo-box" per l'Ucraina

Erano tante le persone che ieri, venerdì 30 maggio, hanno aderito alla serata di racconta fondi organizzata, come da tradizione, a Vimercate dal gruppo "Cibo-box", che sin dalle settimane successive all'avvio della guerra si occupa di raccogliere derrate alimentari, e non solo, per aiutare famiglie e associazioni che vivono e operano sotto le bombe dell'esercito russo.

La storia di Yulia

Un'iniziativa avviata grazie ad un gruppo di vimercatesi e belluschesi che hanno preso a cuore la storia di Yulia, profuga ucraina approdata a Vimercate insieme ai due figli e da allora stabilitasi in città.

Pacchi inviati a famiglie e associazioni

"Cibo-box", come detto, si occupa di raccogliere cibo e altri generi di prima necessità spediti poi in pacchi ad hoc a famiglie bisognose dell'Ucraina. Aiuti vengono inviati anche ad associazioni ed enti che operano direttamente sul campo.

I numeri di "Cibo-box"

Quasi 100 in particolare le famiglie aiutate nel 2024, 4 gruppi di volontari e associazioni. Nel 2025 sono già 45 le famiglie che hanno ricevuto i pacchi di "Cibo-box".

L'aperitivo per finanziare le spedizioni

Per finanziare le spedizioni servono, però, tanti fondi. Ed ecco l'idea, tra le tante, nata nel 2023, di organizzare un aperitivo solidale che si tiene puntualmente in primavera a Vimercate in collaborazione con la scuola professionale Enaip, altre associazioni e il sostegno dell'Amministrazione comunale. Presenti alla serata circa 135 persone; tra loro anche diversi amministratori comunali e in particolare i sindaci di Vimercate (Francesco Cereda), di Concorezzo (Mauro Capitanio) e di Agrate (Simone Sironi)

La serata di ieri si è tenuta per la prima volta nella sede di via Dozio della scuola professionale. A preparare il buffet e a servire i presenti sono stati ragazze e ragazzi che frequentano i corsi della scuola guidata dalla dirigente Marinella Balconi.

A fare gli onori di casa, insieme a Yulia, anche le amiche e gli amici che dal primo momento la sostengono e con cui ha avviato il progetto "Cibo-box", che può contare anche sugli spazi messi a disposizione nell'oratorio di via Valcamonica da don Davide Ciarla.

La serata