"Accendiamo il Natale", ricco calendario a Desio

"Accendiamo il Natale", sabato la cerimonia in piazza a Desio. Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 luci, suoni, addobbi, canti, colori, profumi, spettacoli, mostre e tanto altro accompagneranno la città lungo uno dei periodi più suggestivi dell’anno in cui Desio e Villa Tittoni in modo particolare si vestiranno a festa.

A Natale ricco calendario di iniziative

Il ricco calendario di eventi del Natale a Desio è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, operatori del settore, realtà culturali e associative del territorio e la ProLoco che, tutti i fine settimana, organizzerà a partire dal 7 dicembre, eventi, momenti aggregativi, laboratori, danze e la vendita del nostro attesissimo Papurogio solidale, il cui ricavato, tolte le spese vive, verrà devoluto a S.C. Pediatria dell’ospedale Pio XI di Desio .

Sabato l'accensione dell'albero e delle luminarie

Ad aprire questo periodo di festa sarà Piazza Conciliazione dove, sabato 30 novembre alle 17 si accenderanno:

Il grande albero di Natale – diverso dagli scorsi anni, offrirà a grandi e piccoli la possibilità di scattare foto suggestive entrando nel grande cavo del tronco, appositamente predisposto.

Tutte le luminarie cittadine verranno accese insieme a proiezioni a tema sugli edifici che fanno cornice a piazza Conciliazione

La scritta "Auguri" illuminata, accoglierà i cittadini all’ingresso di ogni quartiere della città

Il tutto accompagnato da musica, spettacoli ed emozioni per grandi e piccini.

L'assessore Baldo ringrazia le associazioni

"Ringrazio le associazioni che in collaborazione con l'Amministrazione comunale per tutto il periodo natalizio ci allieteranno con appuntamenti di musica, teatro e danza allo Spazio Stendhal e in diversi luoghi significativi della città", afferma l'assessore alla Cultura e agli Eventi, Samantha Baldo. Anche la Civica Scuola di Musica e Danza allieterà il periodo natalizio con i due appuntamenti di Musica e Danza "Storie per il Natale" e "Lo schiaccianoci" all'Auditorium della Scuola.

Addobbi, luci e installazioni in Villa Tittoni

Oltre alla piazza, dal 7 al 24 dicembre il Natale renderà omaggio alla storica Villa Tittoni e allo Spazio Stendhal. Addobbi, luci e installazioni renderanno le sale della villa e dello Spazio Stendhal un luogo magico dove ritrovarsi ed immergersi nella “Magic XMAS”. L’inaugurazione è in programma per il 7 dicembre alle 17. A seguire, alle 18, sarà possibile assistere in diretta Tv presso lo spazio Stendhal, alla prima dal teatro alla Scala dell’opera “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi a cura dell’Associazione Amici della Musica. Molte le iniziative in programma che possono essere consultate nel calendario fittissimo di eventi pubblicato sul sito e su tutti i social.

Le iniziative non terminano con il Natale

Due sono le proposte per i più piccoli durante le vacanze natalizie: una il 28 dicembre in biblioteca e l'altra il 3 gennaio allo Spazio Stendhal

“Sono tante le opportunità che quest’anno abbiamo deciso di offrire ai desiani per immergersi nell'atmosfera natalizia – dichiara l'assessore Baldo - Un calendario di eventi fittissimo e variegato nato dalla sinergia con le associazioni e le realtà che da sempre si muovono sul nostro territorio per offrire momenti di condivisione ed aggregazione, che mai come in questo periodo sono necessarie per farci sentire meno soli e parte integrante di una comunità. Gli spettacoli dal vivo, i laboratori o semplicemente passeggiare nelle via o fare un giro in Villa, saranno, ne sono sicura, occasione di incontro, di coesione e di scambio sociale. Le Feste Natalizie sono il momento ideale per condividere emozioni positive, anche con i propri cari. Non perdete l'occasione di partecipare e lasciarvi stupire, emozionare e contagiare dalla magia del Natale a Desio".

Gli "Auguri" di Natale dell'Amministrazione comunale

L'assessore ha anticipato gli auguri di Natale da parte sua e di tutta l'Amministrazione comunale