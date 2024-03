Nell’ambito del processo di digitalizzazione dell’Amministrazione comunale di Nova Milanese, ci sono novità in arrivo anche per l’accertamento e pagamento delle contravvenzioni.

Accertamento e pagamento delle multe a Nova Milanese: novità in arrivo

La Polizia locale utilizzerà nuovi palmari, al posto del classico preavviso di carta, per contestare le violazioni per divieto di sosta. Nel dettaglio, come comunicato dal Comando di Polizia locale, il contravventore troverà sul parabrezza uno "scontrino" che sostituisce a tutti gli effetti il classico preavviso e bollettino di pagamento.

Lo scontrino, oltre a riportare tutti i dati dell’infrazione commessa, è dotato di un codice QR che consentirà il pagamento della sanzione, entro 5 giorni, tramite il circuito PagoPa. Il cittadino avrà quindi a disposizione un metodo di pagamento immediato, senza doversi recare Comando di Polizia Locale o all'Ufficio postale.

Ma attenzione perché dal sesto giorno il pagamento non sarà più possibile e l’utente dovrà attendere la notifica del verbale (con aggravio di spese).