Assolto. Sette lettere che danno un po’ di pace dopo un inferno durato sette anni. Per i giudici della seconda Corte d'appello penale della Corte superiore di giustizia di Ucayali don Marco Mambretti è innocente: non è stato lui ad abusare di un minorenne quand’era parroco di Santo Domingo Sabio a Pucallpa, in piena foresta Amazzonica in Perù.

Accusato di abusi su un minore, don Marco assolto in primo grado

Per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado, pronunciata all’inizio della scorsa settimana, ci vorranno ancora alcune settimane ma la sostanza è che è stata riconosciuta la piena estraneità del 52enne missionario di Besana in Brianza dai terribili fatti che gli venivano contestati e che rischiavano di costargli venticinque anni di carcere.

Un primo passo - in attesa dei successivi gradi di giudizio - verso una verità di cui chi conosce don Marco non ha mai dubitato. Dalla sua famiglia agli amici del Mato Grosso di cui è stato instancabile volontario, a tutte le comunità, a partire da quella besanese, in cui ha prestato servizio.

La vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto è da sempre carica di ombre. Tutto era partito il 27 agosto del 2018, dalla denuncia della mamma (già nota alle forze dell’ordine) di un 15enne con un lieve ritardo mentale. Denuncia ritrattata più volte, arrivata solo alla fine a individuare nel religioso italiano l’autore della violenza sessuale sul ragazzino, perpetrata, secondo una delle versioni fornite, per due anni. Alla base, le dichiarazioni del medico che aveva visitato il minorenne, poi smentite. Lo scorso novembre, l’ennesima svolta: la presunta vittima, oggi maggiorenne, denunciando un nuovo abuso subito, è tornata sulle accuse a don Marco, ritrattandole e confessando che i veri responsabili furono tre minori che frequentavano l’oratorio della parrocchia peruviana.

L’assoluzione arrivata in questi giorni riporta alla mente quanto già nel 2018 aveva affermato monsignor Gaetano Galbusera, ai tempi guida della diocesi a Pucallpa.