Achille Arienti, appassionato autore di mille poesie in dialetto brianzolo

«Sono un appassionato di dialetto brianzolo, quando ero un ragazzino fuori dall’orario scolastico si parlava solo in dialetto e anche oggi, se ne ho l’occasione, lo parlo molto volentieri». Achille Arienti, 86 anni, è poeta e insegnante di dialetto brianzolo.

Arienti è nato e cresciuto a Desio, dove vive tuttora, ed è sempre stato affascinato dal dialetto della sua città:

«Ho imparato il dialetto quando ero molto giovane soprattutto dai miei nonni e dai miei genitori, che mi hanno insegnato la maggior parte delle parole che conosco», ha raccontato il desiano che, negli anni 70’, ha cominciato a scrivere poesie proprio in dialetto brianzolo.

«A 70 anni ho iniziato a scrivere poesie in modo spontaneo, tutte in dialetto brianzolo e tutte riguardanti la mia città», ha poi continuato. Dal 1970 a oggi ha trasferito su carta i suoi pensieri, le sue memorie e i suoi ricordi, dando vita a oltre mille poesie che hanno come protagonista la sua città. Tra i temi principali dei suoi componimenti troviamo poesie dedicate alle osterie di Desio, ai suoi ricordi della ditta Gavazzi, ai racconti delle scampagnate e delle gite che si godeva insieme ai suoi amici e ai momenti trascorsi insieme al «Gruppo sportivo San Francesco», con i camminatori della domenica, «tutte storie realmente avvenute e arricchite con un po’ di fantasia, ma soprattutto tutte ambientate a Desio, città a cui sono molto legato e da cui non sono mai andato via», come rimarcato dall’86enne. «Ho scritto la mia prima poesia in occasione del 70esimo compleanno della classe del 1937 – ha poi continuato il desiano – Tutti gli anni io e i miei coscritti ci ritroviamo nel periodo natalizio per pranzare insieme e scambiarci gli auguri e proprio in quell’occasione ho scritto la mia prima poesia in dialetto».