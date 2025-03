"Acinque" accoglie gli studenti di "Green Academy" di Vimercate

Una giornata all’interno della sede di Monza di "Acinque"

Studenti di Vimercate nella sede di Acinque a Monza

Esperienza importante per gli studenti di ITS Green Academy di Vimercate, che a febbraio hanno partecipato alla Winter School e che oggi, venerdì 14 marzo, hanno avuto l’occasione di ascoltare gli esperti di "Acinque" parlare delle proprie professioni e di visitare gli impianti.

ITS Green Academy è un Istituto Tecnologico Superiore (con sede a Vimercate in via Manin), della durata di due anni, che progetta ed eroga con il supporto delle aziende e dei professionisti del territorio corsi di specializzazione post diploma relativi ai temi dell’energia, dell’ambiente e dell’edilizia sostenibile. Ogni anno l’Academy organizza diverse edizioni della Winter School, una due giorni di full immersion nel mondo delle nuove tecnologie, rivolta agli studenti delle classi di quarta e quinta superiore che sono in procinto di scegliere il proprio percorso post diploma.

I dipendenti di "Acinque" ciceroni per un giorno

Quest’anno, per la prima volta, "Acinque" ha ospitato questo evento formativo nella sede di via Canova, a Monza.

“Gli studenti che sono venuti in visita hanno approfondito i temi della cogenerazione, del teleriscaldamento, dell’illuminazione pubblica, del telecontrollo e della mobilità elettrica - ha spiegato Annalisa Bertucci che, insieme alla collega Serena Rizzo, gestisce la ricerca e la selezione del personale per il Gruppo Acinque - Grazie alla preziosa collaborazione di tanti colleghi, che per un giorno si sono trasformati in perfetti ciceroni, gli studenti hanno anche potuto vedere con i loro occhi l’impianto di cogenerazione, la sottostazione di riscaldamento, la sala del telecontrollo e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici”.

Inoltre, gli studenti hanno potuto ascoltare la presentazione di importanti progetti strategici per il gruppo, quali ad esempio il palaghiaccio di Varese e e l’arena del basket di Cantù.

Tanto entusiasmo, interesse, domande da parte degli studenti che nel prossimo futuro potrebbero diventare specialisti della gestione di impianti nell’ambito dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile.

"Abbiamo raccontato loro il futuro"