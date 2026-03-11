L'iniziativa

Acli, una serata per capire meglio il referendum sulla giustizia

Le ragioni del Si e del No: confronto pubblico il 16 marzo

Giussano · 11/03/2026 alle 13:33

Le ragioni del Si e quelle del No, in vista del referendum sulla giustizia che si svolgerà il 22 e 23 marzo: le Acli Giussano hanno organizzato una serata di confronto per lunedì 16 marzo.

Serata alle Acli

Lunedì 16 marzo alle 21 presso il salone ACLI di piazza   Lombardi a Giussano, si terrà una tavola
rotonda sul tema referendario che il 22 e 23 marzo deciderà la modifica della legge sulla giustizia proposta dal governo Meloni.
I cittadini saranno chiamati ad esprimersi con un SI oppure con un NO per la modifica di alcuni articoli della costituzione oppure per mantenere l’attuale formulazione.

Il presidente

“Il quesito non è di facile comprensione, a nostro parere molto tecnico e molte domande non trovano chiare risposte rispetto a quelle che potrebbero rivelarsi conseguenze non previste – h evidenziato il presidente Alberto Elli –  Il nostro obiettivo non è quello di dare indicazione di voto, ma piuttosto di informare in modo neutrale sui contenuti della riforma, ascoltando i relatori di entrambi gli orientamenti, in modo di poter scegliere secondo il proprio grado di comprensione in piena libera coscienza”.

I relatori presenti

E proprio con questo obiettivo è stata organizzata la serata  in collaborazione con La Compagnia delle Opere; per le   ragioni del SI si esprimerà  l’avvocato Carlo Tremolada (presidente della LAF), mentre per le ragioni del NO interverrà il professor Lorenzo Gaiani (consigliere provinciale delle ACLI).

