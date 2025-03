Acqua e città: i nuovi progetti targati BrianzAcque per una gestione sostenibile delle piogge

In un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, la gestione sostenibile dell'acqua piovana diventa una priorità per le città. Per questo motivo, nei Comuni di Cesano Maderno, Meda e Agrate Brianza stanno prendendo forma tre innovativi progetti basati su sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS – Sustainable Drainage Systems). L'obiettivo? Ridurre il rischio di allagamenti, migliorare la qualità della vita urbana e trasformare l’acqua da problema a risorsa.

BrianzAcque ha presentato tre progetti per la gestione dell'acqua piovana

Gli interventi sono stati presentati da BrianzAcque e dalle Amministrazioni comunali coinvolte durante una conferenza stampa che si è svolta oggi, venerdì 21 marzo 2025, nella sala Falcone e Borsellino della Provincia di Monza e Brianza. Una maniera per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day) la cui ricorrenza, dal 1992 con l’istituzione da parte delle Nazioni Unite, cade nella data del 22 marzo. Per BrianzAcque sono intervenuti il presidente e ad, Enrico Boerci, e il responsabile attività Progettazione, Autorizzazioni e Patrimonio, Mauro Pozzi, i primi cittadini di Agrate Brianza, Simone Sironi, e di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, e Luca Santambrogio, nel suo doppio ruolo di sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Riccardo Borgonovo, Presidente di ATO Monza e Brianza.

A Cesano Maderno si trasforma corso Roma

A Cesano Maderno l'intervento interesserà corso Roma, una delle arterie principali della città, con un'estensione fino a Via Tommaseo e all'Istituto superiore Ettore Majorana. Il progetto prevede la creazione di aiuole alberate, rain garden, per un duplice vantaggio: assorbire l’acqua piovana, evitando che finisca interamente nella rete fognaria e sovraccarichi il sistema; migliorare il microclima urbano, aumentando le aree verdi e la bellezza del quartiere.

Saranno realizzati 150 m² di box alberati infiltranti, 900 m² di aree di bioritenzione, alleggerendo il carico sulla rete fognaria e migliorando la vivibilità dell’area. Il progetto, del valore di circa 1,2 milione di euro (iva inclusa), è sostenuto da BrianzAcque, Comune di Cesano Maderno e Regione Lombardia. L’inizio lavori è previsto entro la fine dell’estate 2025, con conclusione nel primo trimestre del 2026.

A Meda un nuovo parco per la gestione sostenibile dell'acqua

A Meda l’intervento si concentrerà nella zona della rotonda tra via degli Angeli Custodi e via Giovanni XXIII. Qui, oltre a una riqualificazione urbanistica, l’obiettivo è riequilibrare il bilancio idrico e migliorare il drenaggio delle acque piovane. Le azioni previste includono: creazione di un parco con bioswale, un sistema di bioritenzione per filtrare e infiltrare l’acqua piovana; rifacimento della pavimentazione del parcheggio vicino all’Istituto comprensivo Armando Diaz (scuola Anna Frank), con soluzioni drenanti per ridurre l’impermeabilizzazione del suolo; nuova rete di fognatura bianca, per convogliare l’acqua meteorica verso aree verdi e favorire l’infiltrazione naturale.

L’intervento interesserà un’area di circa 5.000 m² nel parco e circa 1.800 m² nel parcheggio, per un investimento di 680mila euro circa, finanziato da BrianzAcque e Regione Lombardia. Anche qui i lavori partiranno entro la fine dell’estate 2025, con conclusione nel primo trimestre del 2026.

Ad Agrate Brianza la water plaza che si adatta al clima

L’idea più innovativa è quella della water plaza di Agrate Brianza, che sorgerà in una piazza adiacente alla via Vismara. Questo spazio sarà progettato per raccogliere e gestire l’acqua piovana proveniente dagli edifici circostanti e dalla piazza stessa, evitando allagamenti e sovraccarichi della rete fognaria. La particolarità? Durante le piogge intense, una zona della piazza sarà in grado di allagarsi temporaneamente in modo controllato, per poi tornare asciutta nel giro di poche ore. Un sistema ingegnoso che combina resilienza climatica e rigenerazione urbana, creando uno spazio multifunzionale che cambia in base alle condizioni meteo.

Va ricordato inoltre che, prima di arrivare al progetto esecutivo, è stato svolto un percorso partecipativo con il supporto di esperti di ricerca sociale che ha dato per risultato un report, "Facciamo Fiorire l’Acqua", che ha raccolto opinioni e aspettative riguardo all’intervento di residenti e commercianti. Un documento che è stato utile a far emergere le varie esigenze e bilanciarle verso la migliore proposta progettuale.

L’intervento, dal valore di 750mila euro circa, è finanziato da BrianzAcque e dal Comune di Agrate Brianza. Anche in questo caso, i lavori prenderanno il via entro il mese di giugno 2025 e si concluderanno entro l’anno.

Una Brianza più verde e resiliente

"Questi interventi – ha sottolineato il presidente di BrianzAcque, Boerci - rappresentano un passo fondamentale verso un nuovo modo di gestire l’acqua nelle nostre città. Grazie ai sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS), non solo riduciamo il rischio di allagamenti e alleggeriamo il carico sulle reti fognarie, ma trasformiamo l’acqua meteorica in una risorsa per migliorare la qualità degli spazi urbani. BrianzAcque è orgogliosa di guidare questa trasformazione, lavorando fianco a fianco con le amministrazioni locali e la Regione Lombardia per realizzare soluzioni che abbiano un impatto positivo e duraturo sulla comunità. L’acqua non è solo un elemento da gestire, ma un’opportunità per creare città più vivibili, verdi e innovative".

"Progetti che rispondono alle esigenze del territorio"

Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, ha commentato:

“Questo progetto risponde puntualmente alle diverse esigenze del territorio, coniugando il bisogno dell’uomo di acqua con i segnali che stanno provenendo negli ultimi anni dal nostro pianeta. A ciò si aggiunge la spinta sempre forte di BrianzAcque al miglioramento tecnologico e al benessere dei cittadini, il tutto in un’ottica green e sostenibile che vede l’acqua non come un problema da risolvere e arginare, ma come energia positiva da convogliare e proteggere”.

"La sostenibilità ambientale è una priorità per le nostre città"

“La sostenibilità ambientale – ha affermato il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca - e la gestione dell’impatto di fenomeni come le piogge torrenziali sono una priorità per le nostre città. L’Amministrazione Comunale ha puntato sull’innovazione investendo su risposte strategiche come i sistemi di drenaggio urbano sostenibile, un modello di intervento che previene le emergenze favorendo la capacità di deflusso delle acque e mitigando il rischio idraulico, con un risultato anche esteticamente di qualità, grazie all’aumento del verde e della vivibilità cittadina. È in corso la valutazione dell’estensione dell’intervento anche all’ultimo tratto di corso Roma, non ancora ricompreso nell’attuale progetto”.

"Una nuova filosofia urbanistica"

Per Agrate Brianza, il sindaco Simone Sironi ha evidenziato:

“L’intervento, nato da una proficua sinergia tra il Comune e BrianzAcque, è un progetto altamente innovativo ispirato alle “water squares” europee. Si tratta di una nuova filosofia urbanistica all’avanguardia, capace di creare uno spazio pubblico accogliente e piacevole, arricchito da piante e fiori, che, in caso di eventi meteorologici estremi, diventa un efficace strumento di mitigazione del loro impatto, attraverso un sistema tecnologico che consente l’allagamento controllato e temporaneo di un’area ben delimitata della piazza. Un intervento che oltre a riqualificare la piazza principale del quartiere di via Vismara, contribuirà a rendere il territorio più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici, coniugando il benessere dei cittadini, l’arredo urbano e la sostenibilità ambientale”.

"Importante l'innovazione tecnologica che BrianzAcque mette a disposizione dei Comuni"

Infine, in apertura del suo intervento, il presidente di ATO MB, Riccardo Borgonovo, ha voluto ricordare il suo predecessore, Silverio Clerici, venuto a mancare ad inizio anno, sottolineando il legame instaurato nel tempo.