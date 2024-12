Acquedotto sotto i ferri, nuovo anno con il traffico a singhiozzo a Renate

Il nuovo anno inizierà con qualche problema per il traffico a Renate.

Acquedotto sotto i ferri

Da giovedì 2 gennaio, infatti, prenderanno il via i lavori sull’acquedotto affidati da «BrianzAcque», gestore del servizio idrico integrato nella Provincia MB, alla ditta «Service srl dei Fratelli Scalvinoni». Si tratta dell’ultimo lotto del maxi cantiere finanziato con fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) partito quest’estate da Besana in Brianza: poco meno di 3 chilometri e mezzo di condotta destinata ad essere sostituita.

Cambia la viabilità

Per fare spazio agli operai, fino al 28 febbraio cambierà la viabilità in centro. In particolare, sarà istituito il senso unico alternato in via Vittorio Emanuele regolato da tre semafori che insisteranno sull’area della rotatoria sulla quale affaccia il bar «Hilton». Uno all’incrocio tra via Mazzucchelli e via Umberto, il secondo all’ingresso di via Garibaldi e il terzo tra le vie Vittorio Emanuele e via Cavour. Quest’ultima sarà resa a senso unico, in discesa verso via Matteotti: le auto provenienti da Veduggio saranno quindi dirottate sulle vie Piave, Magenta e Roma.

Come noto, dal 9 dicembre scorso è stato aperto anche il cantiere gestito dalla «Ica Strade» per la realizzazione del marciapiede tra le vie Matteotti, Cariggi e Sirtori che non dovrebbe andare a intralciare ulteriormente il traffico in quanto completato in tempo per l’avvio dei nuovi lavori.