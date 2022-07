Bambini e ragazzi residenti a Seregno potranno entrare gratuitamente in piscina per tutto il mese di agosto.

Ad agosto gli under 12 in piscina gratis

Torna infatti l'iniziativa «Io entro Gratis», rivolta agli Under 12 e promossa dall'Amministrazione Comunale - Servizio Sport ed attività giovanili. I giovanissimi dunque potranno avere accesso gratuitamente nelle piscine del Centro Sportivo "U. Trabattoni" in Via G. Colombo, 12 - zona Porada.

I ragazzi, accompagnati da un adulto, dovranno presentarsi direttamente alla Reception del Centro Sportivo, con un documento d'identità (i minori privi di documento di identità non potranno beneficiare dell'opportunità) e compilare un apposito modulo che verrà consegnato all'ingresso.

La proposta è usufruibile da lunedì a sabato (no domenica) a partire dal 1 agosto fino al 3 settembre. Gli accessi gratuiti saranno fruibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.