Il Comune di Desio ha comunicato che a partire dal 7 agosto sono sospesi i divieti di sosta per la pulizia meccanizzata delle strade e la Zona a Traffico Limitato del centro cittadino.

Ad agosto stop ai divieti di sosta per pulizia strade e ZTL

Nel dettaglio la sospensione dei divieti di sosta per pulizia strade saranno attivi dal 7 al 28 agosto.

Mentre per quanto riguarda la ZTL sarà sospesa dal 7 al 21 agosto nel centro cittadino, che interessa parte di via Garibaldi, dall'incrocio con via Grandi fino a piazza Conciliazione (durante l'anno è attiva il sabato dalle 15 alle 19).

Infine l'Amministrazione comunale segnala che i parcheggi sulle strisce blu, servizio dato in concessione, continueranno ad essere a pagamento.