Ad Agrate Babbo Natale arriva su una Lotus rosso fiammante

Altro che slitta, ad Agrate Babbo Natale arriva su una Lotus, naturalmente rossa.

Il primo Villaggio di Natale

Un ingresso a sorpresa per i tanti bambini e non solo che domenica pomeriggio, 3 dicembre, lo attendevano per l'inaugurazione del primo Villaggio di Natale realizzato dalla gruppo della Croce Rossa di Agrate nella sede di via delle Industrie.

L'inaugurazione con il sindaco

Una novità assoluta voluta dal coordinatore Marco Guernelli in collaborazione con i volontari, i rappresentanti di altri associazioni di Agrate e il supporto dell'Amministrazione comunale. Per l'occasione le tende, utilizzate di solito per le emergenze e negli scorsi anni per l'accoglienza dei migranti collocati nella sede della Cri, sono state trasformate in stand curati dalle associazioni e dai volontari con tante sorprese.

Presenti all'ideale taglio del nastro anche il sindaco di Agrate Simone Sironi, il suo vice Marco Valtolina e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Collia.

L'arrivo sulla Lotus

Tanti i piccoli presenti che hanno atteso Babbo Natale, arrivato come detto su una fiammante Lotus che ha sostituito la tradizionale slitta. Babbo Natale si è poi accomodato nella casa realizzata per l'occasione per poter accogliere i bimbi e soprattutto prendere in consegna le loro letterine con i desideri.

Ad allietare il pomeriggio anche le esibizioni delle bimbe e delle ragazze del Gruppo danza.

Il Villaggio sarà aperto anche l'8, 9, 10, 22 e 23 dicembre e il 6 gennaio.