Ad Agrate i Giochi regionali Special Olympics di pallavolo. I campionati lombardi andranno in scena in paese sabato 18 e domenica 19 maggio. A organizzare l'evento i padroni di casa del Volley Agrate.

La conferenza stampa di presentazione

Si è tenuta ieri, giovedì 18 aprile 2024, la conferenza di presentazione dei Giochi regionali Special Olympics di pallavolo. La manifestazione, in programma il 18 e il 19 maggio, raccoglierà in paese il meglio della pallavolo lombarda e vedrà 8 formazioni in lotta per la conquista del titolo. A organizzare l'evento, con il contributo della Fipav e dell'Amministrazione comunale, saranno i padroni di casa del Volley Agrate. La società gialloblù, all'interno delle proprie fila, vanta anche una formazione Special Olympics, capace negli ultimi anni di conquistare ben due Scudetti e di "offrire" due propri tesserati alla Nazionale italiana per i Campionati mondiali.

"Dal 2018 abbiamo uno Special Team nella nostra società e per noi è motivo di grande orgoglio ospitare i Giochi regionali - ha spiegato il presidente del Volley Agrate Tiziano Caldararo - Quando si è presentata l'occasione l'abbiamo colta al volo, anche grazie al Comune per il supporto che ci ha dato e alla Fipav per il sostegno. Ad Agrate arriveranno otto squadre, che in due giorni si giocheranno il titolo. Essendo una manifestazione Special Olympics, non mancheranno momenti importanti come l'accensione della fiamma olimpica e il giuramento degli atleti".

A guidare i gialloblù sarà coach Andrea Colombo, che proverà a portare in paese anche il titolo regionale dopo la recente vittoria dello Scudetto.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

L'organizzazione dell'evento ha trovato il pieno appoggio dell'Amministrazione comunale, che ha offerto tutto il supporto necessario al Volley Agrate. Presenti alla conferenza stampa di ieri sera l'assessore allo Sport Claudio Galli e il sindaco Simone Sironi.

"Quando abbiamo saputo di questa possibilità non ci siamo tirati indietro, ma l'abbiamo accolta subito con grande favore - ha dichiarato l'assessore Galli - Siamo felici di aver contribuito concretamente all'organizzazione di un evento così bello e inclusivo. Metteremo a disposizione non solo la palestra delle scuole, ma anche il centro sportivo di via Santa Caterina: è un impianto con circa 450 posti a sedere, giusta cornice per un'iniziativa del genere". "Per la città di Agrate è un onore ospitare i Giochi regionali e ci siamo messi subito a disposizione per fare la nostra parte - gli ha fatto eco il sindaco Simone Sironi - Non stiamo parlando solo di un evento sportivo, ma anche di un momento di grande inclusione, che può trasmettere valori fondamentali per la nostra comunità".

Alla conferenza era presente anche una rappresentanza della Fipav provinciale, nella figura del presidente Massimo Sala, agratese doc.