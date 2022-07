Ad Aicurzio si prega per chiedere a Dio il dono della pioggia

Nella patria dei Templari si prega per chiedere il dono della pioggia.

Siccità, acqua che scarseggia, pioggia sempre meno frequente in tutto lo Stivale, soprattutto in Brianza. L'Italia è davvero messa a dura prova da parecchie settimane e ci sono regioni, come la Lombardia, che risultano più colpite di altre. I problemi principali riguardano l'agricoltura con stime di danni per 2 miliardi di euro.

Anche per questo motivo domani sera, giovedì 7 luglio 2022, alle ore 20.30, sul piazzale del santuario di Campegorino di Aicurzio ci sarà un incontro di preghiera, organizzato dalla comunità pastorale Regina degli Apostoli che comprende le parocchie di Aicurzio, Sulbiate, Bernareggio e Villanova, per chiedere il dono della pioggia.

Il parroco a mani giunte verso il cielo

Nei giorni scorsi qualche temporale si è fatto sentire anche nel Vimercatese ma la crisi idrica permane. Per questo motivo domani sera, giovedì, il parroco don Stefano Strada, insieme agli altri sacerdoti della comunità pastorale, a mani giunte verso il cielo, invocherà il dono della pioggia.

Con i fedeli chiederà a Dio e alla Madonna di aiutare queste terre dove i danni per la mancanza d'acqua si contano a fatica e affinché, quando questo dono vitale finalmente arriverà, se ne faccia un uso saggio.

Perchè la preghiera al santuario di Campegorino?

Non è casuale la scelta del santuario come location per chiedere l'intercessione per la pioggia. Il luogo di culto viene ricordato per il miracolo del Crocifiso del 1705. Fu infatti il Crocifisso, secondo la devozione popolare, a risvegliare i morti e a salvare il paese e i suoi campi dalla devastazione. Nel quadro, contenuto nel crocifisso, due eserciti sono schierati uno di fronte all’altro: uno ordinato e marziale, le armi e i cavalli perfettamente allineati; l’altro è disordinato e confuso, composto da uomini che volgono in fuga, il terrore stampato in faccia.