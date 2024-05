Ad Arcore arriva il Summer Camp bilingue: non il solito centro estivo

Chi l’ha detto che non è possibile divertirsi imparando tante cose nuove e, soprattutto, "masticando" l’inglese, sempre più importante per il futuro dei nostri figli? Si scrive "Summer camp bilingue", si legge una bellissima proposta innovativa messa in campo da Roberta Mamini, titolare di Erremme school, che si trova in via Manzoni 23/A, ad Arcore. Un modo innovativo , utile e divertente per immergersi nella lingua inglese.

Perche sceglierci?

"Perchè sceglierci? - ha sottolineato Mamini - Perché la nostra scuola è a misura di bambino: accoglienza, professionalità, esperienza, piccoli gruppi e grande attenzione e cura verso le singole esigenze di ognuno. Dunque non solo summer camp. Abbiamo pensato a differenti proposte suddivise per fasce di età e per orari per riuscire a soddisfare le esigenze di tutte le famiglie. Per il mese di giugno abbiamo programmato il mini summer camp che inizierà alle 8.30 e terminerà alle 12.30 e che è pensato per i bimbi della scuola primaria. Cosa faremo? Servizio tutoring, sport in villa Borromeo, laboratori e gite".

Torna anche il "summertime"

Inoltre è previsto "Summertime": per i più piccoli tornano a grande richiesta i laboratori creativi: 3 giorni di attività stimolanti, giochi di gruppo, musica e laboratori (martedì, giovedì e venerdì) ogni giorno una nuova scoperta farà brillare gli occhi dei vostri bimbi. Sono previsti corsi e lezioni in promozione per ragazzi e adulti.

"Invece per il mese di luglio abbiamo pensato ad un summer camp suddiviso per due fasce d’età: piccoli della scuola dell’infanzia e della scuola primaria - ha continuato Mamini - Il nostro Summer Camp è tenuto da docenti madrelingua e da teachers bilingue certificati con pluriennale esperienza e specializzati nell’insegnamento per scuola dell’infanzia e primaria che si alternano nelle attività. Le giornate si svolgono in un clima divertente e stimolante all'insegna di laboratori creativi: arte, cucina, giardinaggio, musica, teatro, giochi e attività sportive con esperti , l’apprendimento della lingua avviene attraverso l’acquisizione naturale ed il gioco. Ogni giorno sono previste uscite sul territorio sia per effettuare sport sia per intraprendere esperienze didattiche molto coinvolgenti tutte a pochi passi dalla scuola".

Il viaggio... e gli sconti

Nelle ore più calde della giornata le attività verranno invece svolte all'interno dei locali climatizzati di Erremme School. Un modo, insomma, per vivere bene, con serenità e benessere l'esperienza al sumer camp. La tematica quest'anno sarà il viaggio.