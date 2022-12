Ad Arcore si accende la magia del Natale, ecco il calendario con tutti gli eventi in programma

Oltre una ventina di appuntamenti da vivere giorno per giorno a partire da oggi, venerdì 2 dicembre 2022 fino all'Epifania. Si scrive "Arcore Winter Time 2022/23", si legge un corposo calendario di eventi messi in campo dall'Amministrazione comunale e dalla Pro Arcore in collaborazione con Cineteatro Nuovo Arcore, Lo sciame libri, Villa Borromeo d’Adda, Alpini Arcore e coro “Lo Chalet”, Arcore-comitato di frazione, Bernate-boschi, Polisportiva Bernate, La presentosa arte hobby e artigianato, Oratorio Sacro Cuore Arcore, Terrazza brianzolese, Centro Socio Educativo “La Vite-La piramide servizi”, Artisthis, Assessorato alla cultura-Comune di Arcore, Biblioteca Arcore, Corpo Musicale Città di Arcore, La Cà e La Cà Bianca – Frazioni di Arcore, Comitato Arcore nord, Compagnia del labirinto e Compagnia del Quadrifoglio.

Si parte oggi con la festa de "Lo Sciame"

La rassegna si apre quest’oggi, venerdì 2 dicembre, alle 20 al Cineteatro Nuovo dove la cooperativa sociale “Lo Sciame” festeggia i suoi 40 anni. Sempre “Lo Sciame” realizza Christmas Edition una serie di letture dedicate al Natale dal 3 al 18 dicembre. Altro evento che stazionerà a lungo in città è quello dedicato al 150esimo anniversario del Corpo degli Alpini, una mostra in omaggio alle “Penne Nere” a Villa Borromeo dal 3 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Grande festa anche a Bernate... e non perdetevi la tombolata

Questo weekend invece Bernate celebra il suo Natale in piazza con mercatini e apericena ed intrattenimento per bambini, il tutto curato dal comitato della frazione e dalla Polisportiva Bernate. Questa domenica conta ben 3 iniziative, infatti il 4 dicembre vi sono i mercatini in piazza della chiesa S.Eustorgio, dalle 11 una cassoulata in compagnia all’oratorio ed alle 16 la tombolata benefica a cura Artisthis al centro educativo “La Vite”.

In Villa Borromeo spazio al pattinaggio

Villa Borromeo d’Adda si trasforma in una pista di pattinaggio all’aperto e in un villaggio di Natale dal 7 dicembre fino al 6 gennaio 2023 così da far vivere questo mese unico in un’atmosfera unica mai vista prima in città. Nel giorno di celebrazione dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre, l’accensione dell’albero di Natale in Villa Borromeo alle 16 ed alle 15 nella piazza della chiesa uno spettacolo di burattini che attirerà l’attenzione di grandi e piccini.

Sfoglia le locandine degli eventi in programma

Il concerto di Natale

Domenica 11 dicembre altra inaugurazione dell’albero di Natale da parte del comitato “Arcore Nord” inizio ore 15.30. Non solo eventi natalizi “classici” ma anche grande musica con il concerto di Natale del corpo musicale città Arcore, il 10 dicembre alle 21 nell’auditorium don Sironi della frazione di Bernate.

Venerdì 16 dicembre alle 21 nella chiesa S. Eustorgio concerto del duomo di Monza a cura dell’assessorato alla cultura. Gli eventi musicali si chiudono domenica 18 dicembre alle 15.30 presso l’auditorium A. Oldani di Arcore con il concerto gospel “Christmas Time – aspettando il natale” curato dalla compagnia “Il Quadrifoglio”.

Sempre domenica 18 dicembre in scena in via Roma i mercatini di Natale a cura dell’associazione “hobby e eventi Arcore”.

Grande festa anche nelle frazioni

Eventi anche nelle frazioni, come la “festa di Natale alla Ca’” con Arianna la renna, nella ex scuola materna alle 16 di domenica 11 dicembre, un evento curato dal comitato di frazione “La Ca’ bianca”. Bernate festeggia il Natale sabato 17 dicembre con un Gran Galà a cura della compagnia “Il Labirinto”.

La "Sgambata di Natale"

Spazio anche allo sport con la “prima sgambata di Natale” una marcia non competitiva benefica che avrà luogo nel parco di Villa Borromeo con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di “Bluelife” e “Autismo e diritti Aps”. Un evento che vede il Giornale di Vimercate e Prima Monza come media partner.

Gli eventi per i più piccoli

Infine non possono mancare naturalmente gli eventi dedicati ai bambini come il “Biblioalbero” la decorazione dell’albero della biblioteca, venerdì 9 dicembre alle 16 nella biblioteca Nanni Valentini. Domenica 18 dicembre dalle 15 in Villa Borromeo d’Adda intrattenimento e merenda per bambini con concerto musicale e premiazioni degli alberi più belli. Il tutto curato da ProArcore, Artisthis e Corpo Musicale Arcore. Ed il 23 sempre nella biblioteca civica con inizio alle 16 ci si impegnerà al massimo per la creazione di un biglietto di auguri che celebri al meglio il Natale.