Il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Dozio si è recato nella mattinata di oggi, venerdì 16 maggio allo Stallazzo di Paderno d'Adda, ad un anno di distanza dalla frana che ha interrotto l'alzaia lungo il fiume Adda in località Porto, frazione di Cornate d'Adda.

Ad un anno dalla frana, il consigliere regionale Dozio in visita allo Stallazzo

La strada è quella che conduce proprio al locale, gestito dalla Cooperativa Solleva, che per via della frana sta vivendo diverse problematiche. Lo Stallazzo infatti era stato anche costretto a chiudere per alcuni mesi ed aveva riaperto per i weekend alla fine del mese di marzo.

«Questo luogo ha anche l’importante funzione di presidio del territorio e talvolta anche di soccorso - ha detto l’esponente azzurro - Ricordo che qualche mese fa ho anche portato in Regione una raccolta firme con oltre 4000 adesioni all’assessore Gianluca Comazzi promossa dalla Cooperativa Solleva. La mia presenza oggi qui vuole ribadire la mia attenzione a questa problematica, che si sta risolvendo grazie all’impegno proprio di Regione Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza. Ringrazio il presidente Luigi Gasparini e la direttrice Erika Grandi della Cooperativa Solleva per questo invito».

L'impegno per la riapertura

«La giunta regionale ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro - ha aggiunto Dozio - e la Provincia ha già eseguito i carotaggi del terreno ed è in fase di progettazione dell’intervento per rendere nuovamente fruibile l’accesso allo Stallazzo. Allo stato attuale, si sta valutando anche una passerella provvisoria o definitiva che sostituirebbe l’attuale percorso ciclopedonale interrotto».

All’incontro con il presidente Luigi Gasparini e la direttrice Erika Grandi di solleva hanno preso parte anche la Provincia di Lecco, il Parco Adda Nord e il Consorzio Villoresi.