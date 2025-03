Addio a Bruno Pizzul, il legame speciale con il Vimercatese

Anche il Vimercatese piange Bruno Pizzul. Il mitico e amato giornalista sportivo e telecronista, scomparso oggi, mercoledì 5 marzo 2025, a 86 anni, ha un legame speciale con il nostro territorio e in particolare con Vimercate e con Agrate Brianza.

Con Agrate Brianza perché Paolo Pizzul, figlio dell'ex consigliere regionale Fabio e nipote dello storico telecronista, milita da anni nella prima squadra della società di basket dei "Canarins".

Società che ha diffuso nella mattinata di oggi un messaggio di cordoglio, con una foto di alcuni anni fa di Paolo insieme a nonno Bruno.

"Compagni di squadra, staff tecnico e dirigenza si stringono in un abbraccio a Paolo e alla sua famiglia per la scomparsa del nonno Bruno Pizzul- scrivono i Canarins - Voce storica delle partita dell'Italia in TV, delle notti magiche del Mondiale 1990, e del rigori ai mondiali Usa 94 di cui ancora tutti ricordiamo il suo "Robertobaggioooo". Ciao Bruno e grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere con la tua voce".