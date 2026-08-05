Addio a don Mario Ferrario: Concorezzo, Nova Milanese e Brugherio in lutto

Un altro lutto ha colpito Brugherio a distanza ravvicinata di tempo. Dopo la tragica scomparsa del dottor Stefano Bramati, avvenuta sabato 1 agosto 2026 a seguito dell’incendio scoppiato nella sua abitazione di San Damiano, la città ha dovuto dire addio a un altro suo protagonista della vita civile e comunitaria.

Brugherio dice addio a don Mario

Lunedì 3 agosto 2026 è venuto a mancare don Mario Ferrario, che fu il primo parroco della parrocchia di San Carlo, dal 1992 al 2002, curandone la nascita e la crescita e il radicamento in un quartiere che allora stava nascendo e accoglieva nuovi abitanti.

“Don Mario era tornato di recente a San Carlo, per ricordare questi momenti di fondazione della comunità e per ritrovare le persone con le quali aveva camminato e condiviso quel tratto della sua vita di sacerdote”, ha sottolineato l’ex sindaco Marco Troiano, che ha voluto ricordarlo sui social.

A lui, per ciò che ha saputo fare durante la sua permanenza a Brugherio, anche la comunità pastorale Epifania del Signore ha voluto tributare un grande “grazie”.

“Fai buon viaggio! Ricordati di tutti noi”, ha scritto, sempre sui social, il vicesindaco Mariele Benzi.

La morte del sacerdote a Nova Milanese

Oggi, mercoledì 5 agosto, alle 20.30, verrà celebrato il rosario proprio nella chiesa di San Carlo. Domani, invece, giovedì 6 agosto, i funerali si terranno, alle 16.30, nella parrocchia di di Sant’Antonino Martire, piazza Marconi, di Nova Milanese. Qui, nella città brianzola, era alla guida della parrocchia Beata Vergine Assunta.

Aveva 84 anni: venne ordinato nel ’66

Il sacerdote aveva 84 anni. Nato a Milano il 12 maggio 1942, venne ordinato in Duomo il 28 giugno 1966. Fino al 1970 rivestì l’incarico di vicario parrocchiale nella parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù in Gorla, a Milano, per poi trascorrere tre anni in un’altra parrocchia del capoluogo, quella di San Babila.

Poi arrivò il suo trasferimento in Brianza, ai Santi Cosma e Damiano di Concorezzo, dove rimase dal 1973 al 1983, per poi essere trasferito per un altro decennio a Carimate. Infine il suo arrivo a Brugherio, dove concorse in prima persona all’edificazione della parrocchia di San Carlo. Nel 2022 fece ritorno nella “sua” Milano, come parroco e poi come facente funzione rispettivamente nella parrocchia di San Gregorio e al Decanato della Barona, per poi tornare in Brianza, nel 2018, come prete residente, alla comunità pastorale di San Grato di Nova Milanese.