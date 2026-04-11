Addio a Giovanni Fossati, papà degli “angeli a quattro zampe”. Si è spento il presidente del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, la ministra Locatelli: “Ha aiutato tante persone con disabilità visiva a ritrovare autonomia”
Presidente da 15 anni
Il Servizio Cani Guida Lions di Limbiate piange il presidente Giovanni Fossati, venuto a mancare oggi, sabato 11 aprile a 83 anni. Imprenditore e Cavaliere della Repubblica, da 15 anni era alla guida del sodalizio di via Galimberti che dal 1959 opera su tutto il territorio nazionale per donare “angeli a quattro zampe” – come amava definirli lui, a persone non vedenti. Con i labrador addestrati a Limbiate, Fossati si era anche recato in Vaticano per far visita a Papa Francesco. Nel 2024 il Servizio aveva ricevuto il premio Rosa Camuna, la massima onorificenza di Regione Lombardia.
Il ricordo dei suoi collaboratori
Lo staff del centro Lions di Limbiate ricorda con affetto e gratitudine il presidente:
Oggi il Servizio Cani Guida dei Lions ha perso la sua guida più luminosa, il suo cuore pulsante, il suo punto di riferimento: il Presidente Giovanni Fossati. È difficile trovare le parole per descrivere il vuoto che lascia, ma è facilissimo vedere l’eredità immensa che ha costruito. Giovanni non ha solo “diretto” un’organizzazione; ha trasformato la vita di centinaia di persone, donando loro libertà, autonomia e speranza attraverso il dono prezioso dei nostri amici a quattro zampe.
Ogni cane guida che oggi cammina al fianco di chi non vede, ogni ostacolo superato, ogni sorriso ritrovato porta con sé la scia del suo impegno instancabile e del suo amore infinito. Giovanni credeva profondamente nella nostra missione, e lo faceva con una dignità e una forza che resteranno per sempre scolpite nella storia dei Lions e nei cuori di tutti noi. Presidente, ora che i tuoi passi si fanno leggeri, sappiamo che continuerai a guidarci da lassù, con la stessa determinazione di sempre. Ci stringiamo con un abbraccio immenso alla sua famiglia e a chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Grazie di tutto, Presidente. Non ti dimenticheremo mai!
La ministra Locatelli
La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che nel corso degli anni ha più volte fatto visita al Centro di via Galimberti:
Un pensiero e una preghiera per Giovanni Fossati, che ha dedicato anni di impegno, passione e spirito di servizio a una realtà straordinaria come il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate. Concretamente, con il suo lavoro, ha aiutato tante persone con disabilità visiva a ritrovare autonomia, libertà di movimento e qualità della vita, grazie a quelli che lui stesso chiamava i suoi “angeli a 4 zampe”. Un’eredità preziosa che resterà viva nel bene fatto ogni giorno. Un abbraccio sincero alla famiglia e a tutta la grande comunità Lions.