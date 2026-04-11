Addio a Giovanni Fossati, papà degli “angeli a quattro zampe”

Ogni cane guida che oggi cammina al fianco di chi non vede, ogni ostacolo superato, ogni sorriso ritrovato porta con sé la scia del suo impegno instancabile e del suo amore infinito. Giovanni credeva profondamente nella nostra missione, e lo faceva con una dignità e una forza che resteranno per sempre scolpite nella storia dei Lions e nei cuori di tutti noi. Presidente, ora che i tuoi passi si fanno leggeri, sappiamo che continuerai a guidarci da lassù, con la stessa determinazione di sempre. Ci stringiamo con un abbraccio immenso alla sua famiglia e a chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Grazie di tutto, Presidente. Non ti dimenticheremo mai!