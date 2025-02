Addio a Mimmo Silvestro Sormani, celebre maestro di ceramiche e porcellane

La sua è stata una vita dedicata all’arte, alla bellezza e alla realizzazione di quei tesori che oggi rappresentano un lascito artistico di enorme spessore. Lutto a Carnate per la scomparsa di Mimmo Silvestro Sormani, 88 anni, maestro riconosciuto in tutta la Brianza, e non solo, per la straordinaria produzione di ceramiche e porcellane che non conosce pari.

Addio a Mimmo Silvestro Sormani

Nato a Legnano l'8 marzo del 1936, dopo gli studi all'Istituto d'arte e formazione superiore nel campo delle arti applicate, si trasferisce in Brianza, all'epoca fiorente polo della ceramica e porcellana artistica. E’ proprio qui che il maestro Sormani trova il proprio compimento, lavorando come responsabile artistico dapprima presso la "Athena Porcellane" e poi alla "Tiche Porcellane d'Arte" di Usmate Velate, che ancora oggi prosegue nella tradizione istituita dal fondatore Franco Perego.

Maestro di ceramiche e porcellane

Al contempo sviluppa una creatività artistica propria con opere più contemporanee, sia come ceramista che come pittore e scultore. Molto apprezzato per le sue opere, negli ultimi trent’anni si è dedicato integralmente ad assecondare la propria vena, sia a Carnate che nel laboratorio di Merate che in Costa Azzurra a Vallauris, cittadina che negli anni ‘50 ospitò anche l’eterno Pablo Picasso e ancora oggi riconosciuto come polo internazionale della ceramica d'arte, dove Sormani sviluppa anche la scultura in bronzo. Ne conseguono molte mostre sia in Italia che all'estero, che lo consacrano a livello internazionale come un apprezzato e laborioso artista che ha sempre amato cimentarsi con tecniche e strumenti diversi: dagli smalti su metallo alle terracotte ai vetri e la pittura acrilica e ad olio.

Lo storico negozio di Carnate

Opere e lavori di pregevole fattura che a Carnate trovavano spazio anche all’interno del negozio "Cose Belle", storica bottega di architettura d'interni di via Pace gestito dagli anni Ottana fino ai primi del Duemila dalla moglie Antonia Bertolini Sormani (scomparsa nel 2007), all’interno della quale si vendevano anche decorazioni e oggettistica per la casa.

I funerali

Il maestro Sormani si è spento nella giornata di lunedì a Roma, dove si era trasferito negli ultimi anni. A piangerne la scomparsa i figli Marco e Paolo, oltre agli innumerevoli amici e colleghi che oggi, sabato 8 febbraio, si raduneranno nella chiesa parrocchiale di Carnate per l'ultimo saluto. I funerali si svolgeranno alle 14.30 preceduti dalla recita del Rosario alle 14.