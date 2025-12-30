Addio a Picozzi, anima del Partito socialista e dell’Anpi

La sinistra cittadina e Anpi Vimercate perdono un loro punto di riferimento.

Addio a Picozzi, socialista doc

Si è spento ieri, lunedì 29 dicembre, a 89 anni, Luigi Picozzi. Anima del Partito socialista di Vimercate, presidente della consulta del quartiere Nord, a lungo componente della commissione dell’ospedale, era da sempre iscritto all’Associazione nazionale partigiani, partecipando ad ogni commemorazione.

Iscritto all’Anpi, era stato testimone oculare della fucilazione di Farinacci

Ed era stato, seppur ragazzino, spettatore dei giorni della liberazione dal nazifascismo, nel 1945. In particolare il 28 aprile di quell’anno era stato anche tra i testimoni oculari (forse ormai l’unico che era ancora in vita), in piazza Unità d’Italia, della fucilazione del gerarca fasciata Roberto Farinacci, catturato dai partigiani e poi condannato a morte al termine del processo tenutosi a Palazzo Trotti.

Il ricordo degli amici dell’Anpi, di cui era stato vicepresidente

A dare l’annuncio della sua morte è stata proprio la sezione cittadina di Anpi, di cui era stato vicepresidente, attraverso la sua pagina social:

“Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Luigi Picozzi. Un convinto antifascista iscritto da tantissimi anni all’Anpi, strenuo difensore delle libertà e della nostra memoria locale. Un compagno di viaggio prezioso per tutti noi, per la sua storia, per i suoi preziosi racconti e testimonianze. Sempre attivo per la partecipazione dell’Anpi alla vita pubblica e per la presenza dell’associazione in tutte le dinamiche democratiche e unitarie. Questo suo grande concreto e meraviglioso impegno, durato una vita intera va tramandato anche da Noi in tutto il suo valore. Grazie per tutto il tuo lavoro, non ti dimenticheremo. Ciao Luigi”.

Il presidente: “Era la nostra memoria storica”

“Era la nostra memoria storica, una delle ultime rimaste – ha poi voluto aggiungere Savino Bosisio, presidente di Anpi Vimercate – In passato era stato anche vicepresidente dell’associazione. Non mancava mai a nessuna manifestazione. Ci teneva a portare la bandiera della nostra sezione dedicata ai Martiri Vimercatesi. Amava prendere parte soprattutto alle iniziative con i bambini. Raccontava tanti aneddoti legati ai personaggi della sua Vimercate, che lui amava. Nonostante infatti si fosse trasferito a Burago, ogni domenica mattina non mancava mai di fare visita alla nostra sezione. E poi si faceva il suo giro al cimitero, per salutare i suoi cari e i nostri Martiri”.

I funerali

I funerali saranno officiati domani, mercoledì 31 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Burago. Luigi Picozzi lascia la moglie Mariuccia, i figli Danilo, Marina ed Elisabetta; i nipoti Dario, Alice, Lucrezia, Chiara e Tommaso.