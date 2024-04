Addio a Salvatore Sau, amico degli alberi

L'ambiente in generale e gli alberi in particolare erano la sua ragione di vita. Vimercate e il Vimercatese piangono Salvatore Sau.

Ambientalista e agronomo in pensione, si è spento la scorsa settimana a 69 anni. Lascia una figlia, Kendy, e la nipotina Livia.

Aveva creato un'oasi che curava personalmente

Per anni si era occupato di alcune aree verdi di Vimercate, censendo tutto le piante della città. In particolare di un bosco posto di fronte alla vecchia Esselunga, che aveva sistemato e trasformato in una vera e propria oasi, meta anche di visite guidate da parte di scolaresche e associazioni.

Attivo nella battaglia contro Pedemontana

Da sempre in prima linea nelle battaglie ambientaliste, era anche un membro attivo del Comitato Ferma ecomostro nato per dire no al progetto della tratta Dbreve di Pedemontana.

Il ricordo: "A lui va la nostra riconoscenza"

"Dedichiamo questo post a Salvatore Sau che quest'oggi ci ha lasciati - hanno scritto gli amici del Comitato Ferma Ecomostro Dbreve - È stato un membro molto attivo del Comitato e di molte altre iniziative con il fine della tutela dell'ambiente. Un agronomo esperto che ha contribuito a censire tutte le piante di Vimercate. A lui va il nostro saluto e la nostra riconoscenza, alla sua famiglia le nostre sentite condoglianze".

La militanza politica

Militante di sinistra, convinto antifascista, nel 2011 Salvatore Sau era stato anche candidato alle elezioni amministrative nella lista Sinistra ecologia libertà.

L'ultimo saluto a Salvatore Sau sarà domani, giovedì 4 aprile, alle 15, alla Casa del commiato di via Cremagnani.