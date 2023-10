Martedì 31 ottobre, alle 11, nella chiesa di Binzago di Cesano Maderno, l'ultimo saluto a Rita Marzorati. "Dopo lunga sofferenza accettata con rassegnazione ha raggiunto il suo Luca", ha voluto fosse scritto sul necrologio che ha annunciato la sua scomparsa.

Addio a zia Rita, una vita per i bambini malati e la comunità di Binzago

Aveva compiuto 79 anni lunedì 23 ottobre. Nata a Binzago, dove ha sempre vissuto, ha messo la sua vita al servizio della comunità del quartiere: è stata impegnata in parrocchia e in oratorio come lettrice e catechista, come membro del Consiglio pastorale ma anche come presidente dell’Azione Cattolica.

Tantissime le persone che da domenica stanno manifestando cordoglio e vicinanza al marito Orlando Mornatta, a cui si era unita in matrimonio 55 anni fa, e ai figli Barbara e Andrea. Tra loro anche Giovanni Verga, il presidente del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Una delle prime volontarie del Comitato Maria Letizia Verga

"Quando Andrea, a 4 anni non ancora compiuti, si è ammalato di leucemia, mamma è entrata nel Comitato che allora era agli albori e non l’ha più lasciato, anche se da un po’ non allestiva più i banchetti per la raccolta fondi - racconta Barbara, che negli ultimi tre anni ha fatto la spola tra la Sardegna dove vive e la Brianza dove è cresciuta per assisterla - E’ per suo espresso volere che abbiamo chiesto di non inviare fiori per il funerale ma devolvere offerte al Verga".

Il grande dolore per la perdita del figlio Luca

Nel 2016 il grande dolore per la perdita del figlio Luca, indimenticabile volontario della Croce Bianca cesanese stroncato a soli 44 anni da un tumore. "Ora riposeranno insieme", dice Barbara.

Le esequie, oggi, martedì, alle 11 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata di Binzago, saranno celebrate da don Giuseppe Lazzati, il coadiutore dell’oratorio ai tempi del grande impegno di «zia Rita».