Addio Ace, ora hai raggiunto la vetta più alta

Ci ha messo tutte le energie per combattere quella malattia che era comparsa, terribile, solo pochi mesi fa. La stessa forza e lo stesso impegno di quando giocava a calcio, scalava le amate montagne, saliva sulla barca a vela o pedalava all'impazzata sulla sua bicicletta.

Aveva 33 anni

Vimercate piange un altro suo ragazzo. Sabato scorso si è spento a soli 33 anni, Alessandro Aceto, per tutti semplicemente "Ace", lasciando senza parole papà Primo, la sorella Federica, tutti i parenti e i tanti, tantissimi amici. Perché "Ace" era molto conosciuto in città.

Cresciuto in città, da bambino aveva giocato a calcio nella Dipo. Poi aveva dato una mano anche come allenatore nella stessa società e nell’allora Vimercatese.

Tanti amici a Vimercate

Laureato in Architettura edile ed Ingegneria, da qualche tempo si era trasferito a Milano dove lavorava nei più grandi cantieri della città. Appena poteva, però, saltava in auto e tornava a Vimercate. Per stare accanto a papà Primo, soprattutto dopo la recente scomparsa della mamma. E per ritrovarsi con gli amici, quelli con cui sin da piccolo aveva giocato a pallone e quelli con cui era cresciuto. Una famiglia apprezzata e stimata anche per la disponibilità sempre dimostrata da papà Primo, volontario civico e in prima fila quando c’era da dare una mano per organizzare eventi. In particolare accanto all’associazione Made Sport: per la Corsa dei Campanili, la Notte di sport, che si tenuta nel fine settimana. E anche Alessandro non faceva certo mancare la sua presenza e il suo aiuto.

La passione per la montagna, il mare e la musica

Innamorato della vita, "Ace" aveva la montagna nel cuore. Da sempre iscritto al Cai di Vimercate, aveva iniziato a conoscere e esplorare le vette alpini fin da bambino. Tanti i campeggi in Val d'Aosta, alla stazione base di Bionaz, in Valpelline.

Una passione viscerale che nel 2004, giovanissimo, lo aveva spinto fino al campo base del K2 nella missione che il Cai Vimercate aveva organizzato per i ragazzi in occasione del cinquantenario della conquista della vetta. Alessandro era però innamorato anche delle nostre montagne: tante le escursioni con gli amici di sempre sulla Grigna, la Grignetta soprattutto, salite e arrampicate più volte, per le varie vie, nelle varie stagioni. E poi ancora più su, con vari 4.000 completati.

E ancora giù fino al mare, dove "Ace" appena poteva fuggiva per solcare le onde in libertà con la barca a vela. E quando non poteva allontanarsi troppo c’erano la bicicletta o le moto, la Vespa e la Guzzi.

Sport ma anche tanta cultura. Alessandro era infatti una sorta di enciclopedia della musica, quella bella, di qualità. E, ancora, la lettura: i classici e non solo.

Città sgomenta, domani i funerali

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta la città che sabato sera si è fermata per un toccante minuto di silenzio, durante la Notte di Sport, evento alla cui organizzazione aveva sempre collaborato.

I funerali di Alessandro Aceto saranno officiati domani, martedì 5 luglio, alle 11, nel Santuario di Vimercate.

La raccolta fondi

Intanto tra gli amici è stata attivata una raccolta di donazioni per ricordare Ace nel migliore dei modi.

Le donazioni saranno devolute in equa misura a:

- AIRC - Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: contributo per per sostenere la ricerca oncologica

- Arci Bellezza APS: contributo alla ristrutturazione di un elemento architettonico del Circolo a cui Ace era tanto affezionato.

Una piccola quota sarà inoltre utilizzata per la realizzazione di una targhetta commemorativa che sarà installata su una cima cara ad Ace.

E' possibile donare a: https://www.paypal.com/pools/c/8VvFY6ZwUk

In alternativa, le donazioni possono essere raccolte da:

Mattia Frigerio (+39 329 8113867 - anche Satispay)

Andrea Colombo (+39 339 7451901 - anche Satispay)

Linda Brambilla (+39 340 9396479 - anche Satispay. IBAN: IT86W0306934073100000013680)- Causale: Donazione Ace