Addio ad Antonio Chiodo, "colonna" di Emercency Monza e Brianza

Grande cordoglio a Verano e in tutta la Brianza, per la scomparsa di Antonio Chiodo, 70 anni, presidente della sezione Anpi veranese e rappresentante Emercency.

Uomo di grande impegno sociale

Chiodo è stato una figura di spicco nel panorama dell'impegno civile, un uomo di pace, di grande umanità e con un forte ruolo nel mondo civile. Da alcuni mesi era malato; lui stesso, attraverso i social aveva raccontato dei suoi problemi di salute ad amici e a quanti lo seguono, del ricovero in ospedale, più volte nell’ultimo periodo.

Il ricordo della figlia

«Nostro padre ha lottato come solo lui sapeva fare. E' stato vinto ma solo nel fisico. I suoi valori, la sua grandezza, la sua passione, la sua allegria, la sua pienezza, quelle non ce le porterà via mai nessuno. E' stato circondato d'amore, come lui ha sempre fatto con noi. Sono tante le persone che lo hanno accompagnato con energia e affetto», ha ricordata la figlia Serena.

Funerali domani martedì 4 luglio

Tanti i messaggi di cordoglio per salutare il veranese, sia da parte degli amici di Emercency, sia da parte delle tante persone che con lui hanno condiviso banchetti, comizi e idee. La camera ardente è aperta dalle 8.30 alle 18.30, in Piazza Risorgimento 1/3, a Carate Brianza. Martedì 4 luglio alle 14 si volgeranno invece i funerali nella chiesa di Verano Brianza, in piazza della chiesa 7.

