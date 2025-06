Addio al cacciatore di dinosauri e al "papà" del Saltriosauro

Quella che sta per concludersi è sicuramente una delle giornate più tristi per Concorezzo. Infatti la città dice addio al paleontologo di fama internazionale Giorgio Teruzzi, noto scopritore di meraviglie fossili e di lucertole preistoriche, venuto a mancare nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno 2025.

Nel 2006 ricevette la Gugia dòra insieme a Dal Sasso

Nel 2006, insieme a Cristiano Dal Sasso, era stato premiato con la Gugia dòra dall'allora sindaco Lissoni “perché con il loro lavoro di ricerca e divulgazione e le loro scoperte paleontologiche hanno esaltato la rinomanza internazionale del Museo di Storia Naturale di Milano onorando con ciò sia la loro persona e professione sia la comunità di Concorezzo”.

Teruzzi e "Ciro"

La figura di Teruzzi è legata a doppio filo a "Ciro", il nome comune dto al primo dinosauro trovato in Italia, per la precisione a Pietraroja (BN) nel 1980. La sua scoperta resta, tutt'oggi, una delle più eccezionali al mondo in materia di fossili.

Di Ciro, infatti, non solo fu trovato lo scheletro quasi completo ma anche, per la prima volta in assoluto, numerose parti molli, tra cui i resti degli organi interni, gli anelli cartilaginei della trachea, fibre muscolari e persino i frammenti di cheratina provenienti dai suoi artigli.

Era il 22 novembre 1980 quando Giovanni Todesco, grande appassionato di fossili, raccolse qualche piccola lastra di calcare ittiolitico nei pressi di una cava a Pietraroja, paesino della provincia di Benevento, in Campania.

I reperti analizzati da Teruzzi

Fu circa 13 anni dopo, che i preziosi reperti, risalenti al Cretacico inferiore, vennero analizzati da Giorgio Teruzzi, allora conservatore della sezione paleontologica al Museo di Storia Naturale di Milano. Lo studioso si rese immediatamente conto dell’importanza di quella scoperta: capì subito di essere di fronte al primo fossile di dinosauro trovato in Italia. Fu Teruzzi a scoprire che "Ciro" visse attorno a 110 milioni di anni fa, in un ambiente di tipo insulare che, nel Cretacico, caratterizzava gran parte dell’Europa: possiamo immaginare una laguna, con acque basse, e un fondale che, oltre al piccolo dinosauro, ha permesso la fossilizzazione di numerose forme di vita tra cui pesci, anfibi, crostacei e alghe.

Il cordoglio del sindaco Capitanio