Addio al Cavaliere della Repubblica Landino Padoan, noto a Meda come "signore delle pelli".

Addio al Cavaliere Landino Padoan, "signore delle pelli"

«Le emozioni si sentono sulla pelle». E’ la frase che ha accompagnato i suoi oltre 50 anni di impegno e passione per la propria professione, ma che ha caratterizzato anche la sua vita, vissuta sempre intensamente in ogni campo, dal volontariato al tifo juventino. Mercoledì si è spento improvvisamente, a 75 anni, Landino Padoan, ribattezzato «il signore delle pelli». Un epiteto che si era guadagnato dopo oltre mezzo secolo di attività nel settore dei pellami di alta qualità per l’arredamento. Un traguardo raggiunto dopo aver percorso una strada costellata di tante soddisfazioni e onorificenze, come la Medaglia d’oro ricevuta dalla Camera di commercio di Milano nel 2005, la Stella al merito del lavoro nel 2007 e il titolo di Cavaliere della Repubblica nel 2012.

Oltre mezzo secolo di attività nel settore dei pellami

Premi di cui andava orgoglioso e di cui parlava sempre con gioia quando ci invitava nella sede della sua attività, la «Landino Pelli», in via Piave 51 per mostrarci i progetti su cui stava lavorando, i nuovi pellami molto pregiati su cui doveva mettere mano, ma anche per tuffarsi nei ricordi e raccontarci di quando, grazie all’amicizia con Giovanni Trapattoni , era riuscito a portare il mitico «Trap» alla grande festa di inaugurazione in Villa Traversi dello Juventus Club medese, che aveva contribuito a fondare nel 1991. Ciò che colpiva era la sua inesauribile energia, ma anche l’entusiasmo travolgente con cui ci raccontava gli esordi e gli episodi più significativi della sua carriera. Landino ha saputo più volte cambiare pelle, seguendo il suo istinto e le sue emozioni: ha lasciato il lavoro da tappezziere per dedicarsi alle pelli, fino ad avviare la propria attività nella sede che è diventata la sua seconda casa.

Maestro del lavoro, Landino Padoan ha trasmesso la sua passione agli studenti

Grazie alla sua esperienza e all’indiscussa professionalità, è diventato un punto di riferimento per gli operatori del settore, ottenendo prestigio a livello nazionale e anche internazionale. Una passione contagiosa, che dal 2008 al 2013 ha trasmesso ai tanti giovani accompagnati nelle aziende di arredo del territorio insieme ai Maestri del lavoro. Ma grazie alle competenze maturate ha tenuto anche lezioni sul processo produttivo delle pelli in diverse aziende del settore. Nonostante la sua attività lo assorbisse quasi totalmente, Padoan dedicava sempre del tempo anche al sociale, cercando di portare un sorriso a chi stava attraversando un periodo di difficoltà oppure ai bambini in occasione delle festività, travestendosi da Babbo Natale.

Tantissime dimostrazioni di affetto alla famiglia, domani i funerali

Lascia la moglie Lori Benetti, le due figlie Alessandra e Arianna, i generi Massimo e Cesare, e gli adorati nipoti Chiara, Sara, Giorgia, Andrea e Leonardo. I funerali saranno celebrati domani, sabato 13 aprile, alle 15 nella chiesa Madonna di Fatima, al Polo.