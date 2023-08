Addio al mitico benzinaio di Cascina Morosina

Per tutti era il benzinaio della Morosina. Aldo Pirovano, in realtà, era molto di più. Perché su di lui si poteva fare affidamento anche quando c’era da mettere mano al motore, sistemare una gomma o anche farsi una chiacchierata potendo contare sul suo immancabile sorriso.

Pirovano si è spento la scorsa settimana a 81 anni; di questi più di 40 anni alla pompa di benzina di via Trento, tecnicamente in territorio di Vimercate, ma di fatto a Cascina Morosina, all’imbocco di Agrate.

"Aveva incominciato a lavorare alla pompa di benzina a inizio anni Sessanta - ha ricordato la figlia Paola - Era un ragazzo. E da allora non se ne è più andato diventando un vero e proprio punto di riferimento per tanti clienti, che lo ricordano sempre sorridente. Era riuscito a creare un rapporto speciale con tutti. Erano nate anche solide amicizie. Papà erano una persona generosa, positiva, un’ottimista che si ha trasmesso una grande forza per andare avanti".